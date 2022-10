Mía Rubín acude al Día de Orientación Vocacional de la Anáhuac junto a siete mil jóvenes

Como todos los años, la Universidad Anáhuac México realizó su tradicional Día de Orientación Vocacional (Día OV) en el campus Norte con el fin de ayudar y guiar a los estudiantes a tomar la mejor decisión para su futuro profesional.

Durante dos días, la explanada principal de la institución educativa, reunirá a más de siete mil alumnos de preparatorias públicas y privadas de todo el país para que participen en talleres con atención personalizada, así como, a realizar exámenes de orientación vocacional sin costo.

Anastasia Callejas y Érika Méndez / Adrián Vázquez

Asimismo, directores, autoridades académicas, coordinadores y alumnos mostrarán la oferta educativa de la universidad que cuenta con más de 45 licenciaturas y se invitará a que vivan la experiencia Anáhuac con divertidas actividades, que este año incluyó un aerobungee, toro mecánico, stands para tomarse la foto con el león, la mascota de la universidad y una zona de foodtrucks.

Además habrá dinámicas y concursos conducidos por Faisy, quien puso a prueba las habilidades de los estudiantes muy al estilo de su programa de televisión.

Bautista Fernández, Emilio Berriel y Nicolás Trabulsi / Adrián Vázquez

Entre los alumnos que asistieron al Día OV se encontró Mia Rubín, hija del cantante Erik Rubín y de la conductora Andrea Legarreta, quien estuvo acompaña de sus amigas mientras recorría las instalaciones.

“Creo que es muy importante que existan este tipo de eventos porque nos ayudan a elegir mejor nuestro futuro profesional, además está muy padre y divertido, el ambiente me encanta, lo mejor de todo es que hay muchas actividades y talleres”, contó Mía a Círculos.

Fabiola Paz y Andrea González / Adrián Vázquez

Mia, desde que incursionó en el mundo musical al lado de su padre, supo que su verdadera vocación está en los escenarios, por lo que no dudó en recalcar que quisiera estudiar música, “creo que traigo la música en la venas y siempre me he inclinado por eso, pero también me gusta la música contemporánea, y el programa que ofrece la universidad me parece muy completo”, añadió.

Francesca Barín, Lucía García, Mariana Trujillo, Anna Porfin, Ana Paula López y Roberta Remis / Adrián Vázquez

Este es uno de los eventos más importantes del colegio, que en 2018 fue reconocido con el Premio CASE Platinum Awards otorgado el Council for Advancement and Support of Education (CASE).