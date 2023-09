Subasta de joyas de origen nazi es suspendida por la casa Christie's

Christie's anuló la subasta del segundo lote de una colección de joyas que pertenecieron a la fallecida multimillonaria austríaca Heidi Horten, debido a la controversia por los vínculos de su marido con el nazismo en Alemania.

A través de un correo, la casa de subastas Christie's afirmó que, "tomó la decisión de no proceder a otras ventas de bienes provenientes de la herencia de Heidi Horten", confirmando un reporte del diario The New York Times.

Aretes de rubíes y diamantes / Cortesía Christie's

La colección Horten está compuesta por más de 700 piezas de las cuales la mayoría fueron vendidas en un remate en mayo, realizado en Suiza con la posibilidad también de comprar en línea, lo cual recaudó más de 202 millones de dólares.

La venta de un último lote estaba prevista para noviembre. Christie's explicó que "la venta de la colección de joyas de Heidi Horten, fue objeto de una intensa atención. La reacción nos ha afectado profundamente a nosotros, y a muchos otros, y seguimos reflexionando", agregó la casa de remates.

Antes de la primera subasta en mayo, Christie's defendió la venta afirmando que los ingresos estarían destinados a obras de beneficencia y que además la misma casa de remates iba a realizar una donación a instituciones judías y a la educación sobre el Holocausto.

La multimillonaria Heidi Horten / Cortesía Christie's

Pero esto no impidió una ola de críticas de varias organizaciones judías, incluyendo el Comité Judío Estadounidense (AJC) y el Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia (Crif).

Según The New York Times, Yad Vashem, el centro israelí para la memoria del Holocausto, rechazó una donación de la casa de subastas y otras organizaciones habrían hecho lo mismo, debido al origen de la fortuna del marido de Heidi Horten.

Helmut Horten fue propietario de una de las grandes cadenas de almacenes de Alemania.

Juego de collar, brazalete y aretes de gemas y diamantes / Cortesía Christie's

En 1936, tres años después de la llegada al poder de Adolf Hitler, Horten se hizo cargo de la empresa textil Alsberg, después de la huida de sus propietarios, que eran judíos.

Después, tomó el control de varios negocios que pertenecían a judíos que escaparon del Reich nazi.

Con el paso del tiempo, Horten fue acusado de beneficiarse del expolio de las propiedades de personas judías durante el nazismo.