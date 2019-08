Oaxaca y sus sabores que se ven

Si hay un color que impera en la capital de Oaxaca es el verde, ese es el tono de su cantera, el del barro con el que elaboran algunas de sus artesanías, el del maguey, que se convierte en mezcal y el de uno de sus deliciosos moles.



Esta metrópoli, nombrada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el año de 1987, alberga edificaciones importantes que surgieron en la época como el Ex Convento de Santo Domingo, la Catedral y el teatro Macedonio Alcalá.

De acuerdo con información de la Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, este último espacio, de estilo Art Nouveau, ha transformado su historia: nació para funcionar como casino, luego como sede de combates de boxeo, posteriormente como cine y para 1930, se le dio el nombre del conocido músico oaxaqueño Macedonio Alcalá, autor del vals Dios nunca muere, símbolo musical de la entidad.

Además, “desde una remodelación realizada en la década de 1990 es solo escenario cultural”, detalla la asociación.

Oaxtravel

Además de apreciar su tesoro tangible, en Oaxaca existe la oportunidad probarlo a través de su fabulosa gastronomía. Uno de los platillos más famosos de la región son las tlayudas (tortillas de casi 30 cm) con frijoles, tasajo o cecina; encuéntralas en el Mercado 20 de Noviembre, ahí mismo pueden asar algunos de los ingredientes que necesitas para este guiso.



RECONOCIMIENTO COMPARTIDO

Junto con el Centro Histórico, la Zona Arqueológica de Monte Albán también fue nombrada patrimonio el 11 de diciembre de 1987

TRADICIÓN QUE NO SE COME

No te pierdas la Noche de Rábanos cada 23 de diciembre, una exhibición de arte hecha con esta raíz comestible

