Aclara entrega del XXI Premio Alonso Vidal

Luego de que el pasado 23 de agosto, El Sol de México hiciera pública la denuncia de la poeta María Fátima López Carrasco, de que el Ayuntamiento de Hermosillo incumplió con los beneficios del XXI Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal, consistente en 50 mil pesos y la publicación del libro, autoridades explican que el monto fue entregado el 15 de agosto.

“Nosotros hemos estado en comunicación todo el tiempo con Fátima López, con respecto a este premio. En cuanto a la entrega del premio económico, sí contábamos con un retraso para efectuar los pagos, pero ella estuvo siempre enterada de ello. Es una cosa que puede pasar y es natural en todas las instituciones, por las dinámicas y compromisos que éstas tienen”, dijo Marianna González Gastélum, directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), que convocó al XXI Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal, y reconoció que el premio fue entregado con poco más de tres meses de retraso.

“Sabemos que lo más óptimo debió haber sido efectuar el pago al momento de la ceremonia de entrega del premio, que se llevó acabo vía Zoom, pero la convocatoria se hizo con la certeza de que el premio se entregaría, porque es un presupuesto etiquetado en la Ley de ingresos y listo para efectuarse”, dijo la funcionaria, en entrevista con El Sol de México. Afirmó estar desconcertada por la declaración de la poeta respecto a que no había recibido ningún tipo de notificación sobre la entrega del monto económico del galardón.

Sobre el viaje al municipio, que también contempla este reconocimiento, Marianna González, comentó que llegaron al común acuerdo de que este se realizaría, también por retraso en el presupuesto, hasta la presentación del libro y no en la entrega como ganadora, como estipula la convocatoria.

De la próxima publicación del poemario ganador, la funcionaria señaló que existe el compromiso de hacerlo, pero que esto llevará un tiempo, el cual se determinará junto con la editorial a cargo, de común acuerdo con la galardonada. Por parte del IMCA, se estipula que tenga un tiraje aproximado de 500 ejemplares, pero también la editorial tendrá ejemplares para su distribución.

Marianna González, reconoce la importancia de que los municipios realicen premios nacionales, y más de poesía, “un género que en ocasiones es castigado por los recursos”, con los cuales se ayudan a reconocer el talento literario del país, aunque admite que se trata de grandes esfuerzos institucionales.

“Este es un recurso cien por ciento municipal, el gobierno de Hermosillo absorbe todo lo que tiene que ver con este concurso. No es cosa menor, porque muchos concursos estatales y federales cuentan con los recursos para efectuarse. Éste no es el caso, no contamos con recursos extraordinarios”, agregó la directora, quien dijo, que para la nueva convocatoria, incluso se piensa en aumentar el monto económico al ganador, siempre con la certeza de que se pueda logar.