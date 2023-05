Adiós a un grande: Gordon Lightfoot

El músico canadiense Gordon Lightfoot, considerado por la crítica especializada como una de las leyendas del folk de su país y del mundo, murió esta semana a los 84 años de edad, en un hospital de Toronto, según informó su publicista.

Apenas en abril, Lightfoot canceló los conciertos que tenía previstos para 2023 debido a problemas de salud, aunque no proporcionó más detalles sobre su situación.

Artistas como Elvis Presley, Bob Dylan, Neil Young, Barbra Streisand, Eric Clapton, Olivia Newton-John y Jerry Lee Lewis han interpretado algunas de las más de 500 canciones que el artista compuso.

En Canadá, Lightfoot es considerado como uno de los artistas que mejor personificó la esencia del país a través de sus canciones, desde su clima a su paisaje, pasando por sus habitantes.

Tras la noticia de su muerte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau dijo en Twitter que Canadá "perdió a uno de sus principales cantautores".

We have lost one of our greatest singer-songwriters. Gordon Lightfoot captured our country’s spirit in his music – and in doing so, he helped shape Canada’s soundscape. May his music continue to inspire future generations, and may his legacy live on forever. To his family,… — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 2, 2023

"Gordon Lightfoot capturó el espíritu de nuestro país en su música, y con ello ayudó a dar forma al paisaje sonoro de Canadá. Que su música siga inspirando futuras generaciones y que su legado viva para siempre", agregó el mandatario.

Lightfoot publicó su primer disco, titulado simplemente Lightfoot!, en 1966 tras trabajar en Estados Unidos y el Reino Unido y ganarse reputación como autor de canciones.

El álbum, que le proporcionó reconocimiento, tanto en Canadá como en Estados Unidos, contiene algunas de sus canciones más populares, entre las que se encuentran "For Lovin' Me" y "Early Morning Rain", que fue interpretada por Presley y Dylan, entre otros.

Bob Dylan, quien fue amigo del artista canadiense durante cerca de 60 años, llegó a decir sobre Lightfoot: "Cada vez que oigo una canción suya, es como si desease que durase para siempre".

Tras la publicación de su primer álbum, Lightfoot realizó varias giras por Canadá, Estados Unidos y Australia, a la vez que publicaba nuevos álbumes con temas muy diversos, entre ellos Don Quixote (1972), su octava producción discográfica, en referencia al personaje del escritor Miguel de Cervantes Saavedra.

En la década de los ochentas, tras años de abuso del alcohol y después de ser condenado por conducir borracho, Gordon Ligthfoot cambió su estilo de vida y revitalizó su carrera con el álbum Salute (1983).

Su último disco, el vigésimo primero de su carrera, fue Beginnings, y se publicó en 2021.