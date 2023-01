Aguamiel, la milagrosa

ZACATECAS. Extraída desde el corazón del maguey, el aguamiel es una bebida típica de Zacatecas. Además de tener un sabor muy característico que le ha ido ganando adeptos, es considerada por algunos como una bebida milagrosa debido a sus propiedades saludables descubiertas desde épocas prehispánicas.

Se trata de un néctar dulce producido con la misma materia prima del pulque, el maguey, que crece en planicies y zonas serranas del centro norte del país. Se produce principalmente en Hacienda Nueva, comunidad de Morelos, Zacatecas, aunque en otros estados del centro del país, al aguamiel se le conoce con el nombre de tlachique.

En la Avenida Hidalgo, en el centro de la ciudad de Zacatecas es común ver a los aguamieleros vendiendo la bebida extraída del maguey. / Flor Castañeda / El Sol de Zacatecas

Manuel Mireles es uno de los cuatro aguamieleros originarios de Hacienda Nueva, quien se despierta desde las 05:00 de la mañana para raspar más de 30 magueyes con los que obtiene cerca de 20 litros de la bebida. Desde hace 45 años esta actividad se ha convertido en su único sustento.

Acompañado de Simón, un burro de siete años de edad se traslada con cuatro cántaros llenos del néctar hasta la Avenida Hidalgo del Centro Histórico de Zacatecas donde en pocas horas vende todo su producto.

De lunes a domingo Manuel se estaciona al lado de los semáforos desde las 8:00 hasta las 11:00 de la mañana para vender el vaso de aguamiel por 20 pesos.

Una bebida milagrosa

Marlene Ortiz es una de las consumidoras fieles de aguamiel, la considera una bebida milagrosa al asegurar que contiene propiedades saludables para el cuerpo humano:

A mí me encanta, ya tengo mucho tiempo consumiéndola, es buena para el sistema inmunológico, ayuda para que se te fortalezca y así te protege de enfermedades.

Desde hace años acude hasta el semáforo de la Avenida Hidalgo, donde se encuentra Manuel Mireles con su burrito Simón, para comprar un vaso que ingiere en ayunas, y con el que sustituye al café y al refresco: “no me enfermo tan fácilmente, es lo que más he notado desde que tomo aguamiel”.

El aguamiel contiene vitaminas y diversos nutrientes que pueden beber las personas con diabetes porque baja el exceso de azúcar en la sangre. Así lo dijo Miguel García, quien lleva más de 15 años consumiendo dicha bebida: “En mi experiencia, me ha ayudado en mejorar mis problemas en los riñones”, dijo vaso en mano.

De origen prehispánico

El aguamiel es uno de los extractos ancestrales que forman parte de la cultura y tradición mexicana. Su producción sigue caracterizándose por ser 100% artesanal: se raspa el maguey azul y maduro desde su centro, se libra del bagazo y con paciencia se aguarda a que el néctar comience a salir por la parte pulposa recién raspada.

Los cántaros de barro son el recipiente ideal para el aguamiel, ya que preserva su sabor. / Flor Castañeda | El Sol de Zacatecas

En Zacatecas hay cuatro aguamieleros que venden más de 80 litros al día. Los lugareños y turistas los pueden identificar fácilmente porque andan a lomo de burro cargado con cántaros de barro. Se trata de una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad capital del estado.

A decir de los productores, se debe servir con cántaros de barro para que mantenga su sabor original y debe consumirse en pocas horas desde su extracción para que no llegue a fermentarse demasiado y se convierta en pulque.

A decir de los aguamieleros, las mejores épocas para vender son las temporadas vacacionales, por lo que invitan a los de casa y turistas a conocer y consumir este manjar de dioses.

Nota publicada en El Sol de Zacatecas