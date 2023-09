¿Por qué Fernando Botero pintaba los cuerpos de forma voluminosa?

Fernando Botero, el famoso artista colombiano conocido por sus obras con cuerpos de grandes proporciones falleció a la edad de 91 años. La noticia de su muerte fue compartida por su hija Lina, quien indicó a los medios locales que su padre estuvo varios días enfermo hasta que desarrolló neumonía.

Este hecho fue lamentado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues a través de X, antes Twitter, le dedicó una palabras: “El pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes. El pintor de nuestra violencia y de la paz”.

El escultor siempre se caracterizó por sus imágenes y figuras de cuerpos humanos con brazos, cuellos, caras y piernas anchas, parte de su sello personal, pero quizá no sepas cuáles son sus motivos para pintar de esta forma.

¿Por qué Botero tenía ese estilo para pintar?

En repetidas ocasiones al artista le han preguntado por qué las personas que aparecen en sus pinturas o esculturas tienen ese tipo de cuerpo, a lo que él respondió que “no pinta gordas” como mucha gente dice, sino que busca exponer el volumen.

Así fue como lo expresó en una entrevista para EFE, que se llevó a cabo durante una de sus exposiciones que se realizó en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, dentro de la ciudad de Medellín.

“Lo he dicho muchas veces: no he pintado una gorda en mi vida. He expresado el volumen, he buscado darle protagonismo al volumen, hacerlo más plástico, más monumental, como si fuera casi comida, arte comestible. El arte debe ser sensual: en ese sentido lo digo”, precisó.

Esta postura fue apoyada por su hijo Juan Carlos, quien durante un evento especial que se hizo por una obra de su padre en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) habló acerca del trabajo del pintor.

“Decir que Botero pinta gordos es una afirmación un tanto simplista. Para crear elementos gordos en sus cuadros tendría que haber también elementos delgados para resaltar la gordura, pero no los hay, por una cosa es la gordura y otra es el volumen”, precisó.

Él buscaba representar el volumen. Foto: EFE

Igual añadió que “su estilo gira precisamente en torno a esa propuesta, exaltar el volumen de las cosas para darles grandeza”, de este modo es como se precisó que el interés no era el peso de las personas.

