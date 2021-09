Publican libro con la obra completa de Frida Kahlo

Por primera vez se reúnen en un solo libro las 152 pinturas de Frida Kahlo para ofrecer un análisis crítico sobre la creatividad de la pintora mexicana, y dejar de lado su vida personal y cuestiones sentimentales. Se trata del volumen “Frida Kahlo. Obra Pictórica Completa” (Taschen) a cargo del historiador Luis Martín Lozano.

El ejemplar, que se editó en inglés, español, francés y alemán, se presentó la mañana de este lunes en el Museo Frida Kahlo Casa Azul con la participación de Cristina Kahlo, Ofelia Medina, Lulu Creel y Luis Martín Lozano. Y fue la oportunidad de la actriz Ofelia Medina para ofrecer una breve lectura dramatizada de las cartas que Kahlo escribió para sus amantes, amigos y familiares.

Ofelia Medina, Cristina Kahlo, Luis Martín Lozano y Lulu Creel presentaron el libro “Frida Kahlo. Obra Pictórica Completa”. / Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Así, en la voz de Ofelia Medina, apareció el pensamiento más íntimo de Frida Kahlo. Cartas en las que expresó desde su rechazo al grupo de lo surrealistas parisinos hasta su amor más pasional por Diego Rivera. Las misivas sirvieron de eje para que el historiador Martín Lozano diera contexto y análisis de cada una de las pinturas.

“Les dije (a los editores) que habría que hacer una propuesta diferente, y la propuesta fue hacer un libro que documentara por primeras vez todas y cada una de las obras de Frida, pues ante tanto libro que aborda su iconografía, su personalidad, sus amantes, sus enfermedades, sus novios, los vestidos, todos los aspectos personales de Frida me sorprendía que no había uno solo que discutiera y analizara cada una de las obras. Me resultaba increíble que no hubiera una investigación sobre la pintura siendo que la pintura es el motor de todas estas emociones y sensibilidades de Frida Kahlo”, explicó el investigador.

El especialista detalló que ante la investigación para este libro se logró ubicar varias obras nuevas de Kahlo, que recientemente se han encontrado en las subastas y no se ha escrito sobre ellas. También se habla de los cuadros perdidos, pues se sabe de varios cuadros la autora hizo para participar en exposiciones internacionales, pero sin información clara y verídica, e incluso se incluyó el registro de dos cuadros que se quemaron en incendios diferentes.

El Museo Frida Kahlo Casa Azul fue el encargo de albergar la presentación del libro. / Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Con el libro, Frida Kahlo se coloca una vez más en la lista de los pintores mexicanos más internacionales, pues es la primera mujer artista en pertenecer a la lista de biografías de la editorial Taschen, donde igual está Miguel Ángel que Leonardo Da Vinci. La monografía combina las 152 pinturas de Kahlo con fotografías poco conocidas, páginas de su diario, cartas y una biografía ilustrada.