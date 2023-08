SOY | Melania Chavarría: Vivir dentro de una pintura

Entrar al entorno creado por un artista, sentir cómo sus colores tocan la piel y entender cada uno de sus trazos resulta muy fácil para Melania Chavarría, quien no sólo pasa horas contemplando una obra, sino que logra mimetizarse con ella.

La diseñadora mexicana genera un concepto visual donde proyecta y recrea cada uno de los detalles de las piezas de autores como Osaka, Cecilia Barreto, Daniel Buren, Miroslaw Balka, y con él rinde tributo a grandes personajes de épocas pasadas como Piet Mondrian en diseños de prendas que ella misma confecciona y en los que además de la plástica incluye espacios arquitectónicos e instalaciones.

“Mis creaciones son como contar la historia de mi vida, en la cual siempre ha estado presente mi pasión por el color, las formas y la arquitectura, profesión a la cual siempre se ha dedicado mi familia, es un tema que siempre estuvo cerca de mí. Siempre me inculcaron la idea de crear conciencia en el entorno que nos rodea, que era la estructura urbana de la Ciudad de México”, dice Melania.

La creativa desarrolló sus habilidades en el diseño textil, siempre apostando por una confección diferente con una temática que rompiera los esquemas de lo ya establecido tanto en el mundo de la moda como de cualquier tipo de expresión.

“Estudié diseño textil y de moda en la universidad Centro de Ciudad de México. Encontrar un discurso propio en términos creativos siempre fue mi objetivo, esto siempre alrededor de mi propia historia. Mi primer proyecto con el que me gradué ya hablaba de este tema, y este se basó en la pregunta de ¿qué es lo que le falta a la moda para tener un perfil propio? Mi primera colección se inspiró en la zona de la Ciudad de México donde nací, la ropa estaba inspirada en la arquitectura, de ahí surgió la inspiración de vestir el cuerpo inspirado en un entorno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melania Chavarría Nuño (@matching.melania)

“Después me llevé ese proyecto a Bélgica, allá volví a estudiar moda porque no me aceptaban en maestría porque me dijeron que no estaba al nivel, así que empecé desde cero, estudié en la Academia de Amberes; compartíamos edificio con el Museo de la moda y entonces todos los días intercambiábamos ideas con los del museo, así empecé a hacer cosas relacionadas con mis ideas, a vestirme con las imágenes de las exposiciones que presentaban”, cuenta la diseñadora.

Agrega que estando en Europa recorrió calles, espacios y construcciones que le permitieran descubrir el leitmotiv para dar paso a su creación, pero no lo obtuvo, siendo México el punto de encuentro con su inspiración.

“Hoy soy más consciente del valor que le doy al color y las formas que hay en México, porque mi país lo tiene todo, como ninguna parte del mundo. En México tenemos un perfil más libre para expresarnos. Allá en Europa la arquitectura es igual, las casas son idénticas, empecé a tomar fotos y no tenía de dónde sacar provecho y cuando venía de vacaciones acá (México) me di cuenta de lo inspirador que es mi país, lo que está en la calle y que la gente no lo nota o no lo aprecia.

He aprendido mucho del color en el arte urbano de aquí, es mucho más libre, encuentras un color neón que contrasta con uno más oscuro, hay un montón de opciones, he logrado abstraer el hecho de que de manera espontánea se forma un color o una idea increíble siempre estoy al pendiente de lo que me rodea”.

En un principio su trabajo lo realizaba sin tener contacto con el autor de la pieza en la que iba a trabajar, “antes me daba pena hacer contacto con las galerías, museos o con los mismos artistas, es más ni siquiera los taggeaba en mis publicaciones de redes sociales, porque pensaba que se iban a enojar y de repente todo sucedió de forma espontánea porque ellos me empezaron a buscar para avisarme que iban a hacer tal proyecto o exhibición, y ellos mismos me comparten sus procesos, los cuales, yo al no ser artista no los conocía bien y así fui entendiendo cuál es su objetivo, su pensamiento al desarrollar su trabajo, y eso a mí me ayuda más porque luego no sabes qué simbolismos hay detrás y que para ellos son importantes. Ahora trabajamos juntos y me dicen ‘te damos tales días para trabajar’”.

Su idea siempre fue derribar los límites entre moda, diseño, arte y arquitectura porque “siempre han estado encasillados en su rama, no soy artista de formación, yo creía que los artistas iban a decir que era una falta de respeto hacia su obra porque la moda puede parecer superflua y entonces los mismos artistas, entre ellos, se empezó a pasar la voz, empecé con el arte urbano y después con instalaciones, diseños de espacios y hasta con algunas marcas como Mattel con el tema de Barbie”.

Afirma que en cuestión de diseño de modas nunca se centró en hacer cosas tan útiles, lo experimental fue su motivación más importante, y de esta forma crea sus propias siluetas, patrones y telas.

“No existe una silueta como tal, me las ingenio, consigo una tela, consigo una prenda para hacer la customatización, la imagen ya está en mi cabeza a partir de lo que hizo el artista, entonces hago mucha experimentación de siluetas y textiles para que la creación se fusione al cien por ciento”, explica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melania Chavarría Nuño (@matching.melania)

Quiere expandir su obra

Para Melania trabajar con creadores como Yayoi Kusama sería un reto crucial, sin embargo, no está entre sus planes buscar conexión con algunos representantes de la escena internacional.

“Sería una locura trabajar con Yayoi Kusama, no he coincidido con ella, pero no es que busque hacer colaboraciones directas, me dejo sorprender un poco con ese tema porque le doy más valor a la sorpresa, a la espontaneidad. El arte contemporáneo me cuesta mucho trabajo, pero al final me encanta ese reto, me gusta la sorpresa, sorprender a la gente”.

Le interesa descubrir nuevos géneros, “una de las cosas que más me gusta es el tema de cómo evolucionan las tendencias, el arte, cine, la moda están conectados, quiero lograr conectar tonalidades y formas en siluetas y lograr crear un contenido interesante y diferente, siempre estoy abierta a mil cosas”.

Dentro de lo más destacado de sus producciones está una instalación donde realizó un tributo al pintor neerlandés Piet Mondrian, produciendo un vestido similar al que produjo Yves Saint Laurent, cuatro años después de que el diseñador francés creara su propia casa de moda en los años 60.









“Fue una instalación en México que trae toda la onda de investigación sobre este artista. Pero siento que la gente no profundiza en ese tema, sólo se tomaban la foto y no se daban cuenta de que el diseño estaba inspirado en Mondrian, me gusta platicar con ellos de donde nace todo, por qué se hizo esta visión para producir una pieza… En México sigue habiendo muchos sectores en los que el arte pasa desapercibido, por eso quiero que la gente se acerque de una manera más natural y eso lo trabajo con las galerías, las cuales me dicen, ‘no sabes cuánta gente vino sólo porque vieron tu foto, el arte se ve a veces de forma muy estricta, al igual que la moda en México y quiero que sepan que no es así”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A sus 32 años, la diseñadora busca generar un nuevo lenguaje sobre la cultura en nuestro país, también agrega el tema de la inclusión, por lo que ha desarrollado una instalación en conjunto con el Museo Memoria y Tolerancia con el tema “LGBT+Amor-Prejuicios”, la cual en su perfil de Instagram, lleva el lema de “en este perfil somos aliados a full de la comunidad, así que tenemos doble match en la nueva exposición del @museomyt que busca impulsar la creación de una sociedad más ¡tolerante, libre, pacífica y justa!”. La instalación estará hasta el 22 de agosto.