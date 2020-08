Bailarín Jaime Hinojosa desmiente su retiro

“Sigo vivo y mientras no me enferme o tenga imposibilidad física no dejaré de estar en la danza”, afirma el coreógrafo y director Jaime Hinojosa quien desmiente su retiro de la compañía Mezquite Danza Contemporánea como lo anunció la Secretaría de Cultura federal en un comunicado. “Es una mentira, no tengo 50 años en la danza, son 46 y jamás anunciaría mi retiro”, añade incómodo en entrevista.

La dependencia federal envió en días pasados un boletín en el que afirma que Hinojosa, fundador de la licenciatura en Danza en Coahuila, dejaría los escenarios para dar oportunidad a nuevos talentos. El director y bailarín asegura que no ha concedido ninguna entrevista a la Secretaría de Cultura y las declaraciones del comunicado las ha dicho en pláticas pasadas.

“Es evidente que son cosas que yo he dicho, pero no en una entrevista sino en varias, en diferentes momentos y no he dicho que me retiro. Es algo que tienen razón, estoy pensando en eso, pero ahorita en estos tiempos tan difíciles, renunciar a lo único que adereza mi vida, que le da sentido a mi permanencia, y a la propia continuidad de mi vida, sería como un suicidio. Yo estoy de verdad sorprendido, no sé de dónde salió eso”, añade.

El bailarín, quien fue integrante del Ballet Independiente por 22 años, afirma que en medio de la crisis sanitaria está más activo. Recién concluyó, con el equipo académico, los exámenes de admisión para una nueva generación en la Escuela Municipal de Danza Contemporánea de Torreón y planea una serie de espectáculos en espacios abiertos de la ciudad para reactivar la programación de la compañía.

Por ello lamenta que desde la Secretaría de Cultura consideren su retiro cuando en realidad lo que necesita son recursos económicos para las artes en la Comarca Lagunera, a donde llegó hace más de dos décadas con la idea de hacer de la danza un artículo de primera necesidad.

“En última instancia –agrega- agradezco mucho si deciden apoyar la escuela desde la federación, apoyar a la compañía. Sobre todo en un lugar tan estéril como es el noroeste porque en el norte está bastante cubierto con festivales que son focos de actividades importantes, pero ha sido difícil levantar el proyecto aquí”.

Hinojosa, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y acreedor de la medalla “Una vida dedicada a la danza” otorgada por el INBAL, decidió que el temor provocado por la pandemia no detendría las labores de la escuela y la compañía. Por ello, adelantó que después de tres meses de confinamiento se retomarán las clases en licenciatura , algunas de manera virtual, y los bailarines saldrán a la calle a bailar “con las medidas de protección necesarias”.

Con más proyectos en mente para futuro, Hinojosa, alumno de Raúl Flores Canelo, insiste en que el retiro es una idea lejana: “Yo creo que no tienen nada que hacer en la Secretaría para sacar este boletín que es un recorte de entrevistas. Todo lo que dice es cierto, excepto que me ando retirando, no puedo retirarme de algo que es mi vida”.

