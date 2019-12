Celebran 10 años de Noches de Museos

Para darle voz a todos aquellos que han disfrutado de las Noches de Museos por diez años ininterrumpidos, el Museo de la Ciudad de México premió diez relatos de experiencias en los recintos culturales el pasado miércoles 27 de noviembre, fecha del décimo aniversario del programa cultural.

Fueron 40 relatos recibidos por el museo, de los cuales 10 resultaron elegidos de forma horizontal, por lo que sin primeros ni segundos lugares, fueron exaltadas las vivencias de quienes habitan los recintos culturales mes con mes.

Marcus Lira (Virgilio Gainsborough), Edmundo Bastarrachea (Musa Musaraña), Alejandra Reynoso (La chilanga madre), Nalleli Romero (N.R sin pseudónimo), Lizet Senties (Penélope Glamour), Ariana Bustos (La señorita etcétera), Julio Cesar Nieto (Tu amigo), Dario Islas (Doxa), Darío Escalante. (Antonio Huitziméngari), Alma Alicia Aliv (Aliv Mov), fueron los diez participantes reconocidos y premiados con la reproducción de una obra donada por los recintos que son parte de Noches de Museo.

Por su parte Ariana Bustos, editora de suplementos de esta casa editorial ha dedicado gran parte de su carrera a recomendar la ciudad, por lo que este premio "es un incentivo para mí misma. Pocas veces me atrevo a concursar en convocatorias que impliquen escribir y este resultado me motiva a intentarlo más; me lleva a confiar más en mí y en mi trabajo, en la manera de contar historias", explica en entrevista.

En su relato, Ariana describe su encuentro con la vida y obra del artista plástico Joaquín Clausell como parte de su inquietante "intuición" que la llevó a visitar un miércoles de fin de mes en el Museo de la Ciudad de México, sin acompañantes.

"La Ciudad de México puede generarnos muchas emociones y lamentablemente no siempre positivas. Estamos expuestos a estrés diariamente, al hastío y a veces, a episodios violentos que nos ensombrecen. Por eso, siento una urgencia por compartir lo que experimento, si me encuentro con alguna exposición, lugar, concierto, evento (el que sea) que me conmueva o me haga sentir empatía, sororidad… comunidad", detalla.

Sobre La señorita etcétera, Ariana cuenta que "nació en 1986, pero despertó hace más de 10 años. Cuando iba en la prepa y me escapaba a exposiciones o fiestas, siempre regresaba emocionada e impaciente por contarle a alguien", así de su primer blogspot, saltó a los medios de comunicación y ahora tiene una fanpage en facebook en la que no deja de recomendar sus experiencias.

"Es una ciudad que no deja de sorprenderme todos los días y es esa sorpresa la que me emociona compartir", finaliza.