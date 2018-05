César Brodermann presenta su primer cortometraje en Cannes

Ya casi pisa suelo francés el bailarín mexicano César Brodermann con su primer cortometraje ¿Me abrazas o me estoy reteniendo?, del género experimental narrativa ficción enfocado a la danza contemporánea, para exhibirlo en el marco de Art Film Festival Cannes en Selección Oficial 2018 (AVIFF), éste domingo 13 y en paralelo en el Short Film Corner Cannes Film Festival 2018.



Antes de estar frente a la crítica europea arribó a El Sol de México para precisar que “México sigue dando mucho de qué hablar en las Artes y todo este esfuerzo que hago en el cine se lo dedico a mis padres y a mi hermano que se han sacrificado tanto para poder ir desde los 15 años a clases de danza. Luego me gané una beca y me mudé a Nueva York. También se lo dedico a toda esa gente que como yo toma estos riesgos para su crecimiento profesional y que en verdad vayan por sus metas porque a veces por los miedos no salimos de aquí.

“Aunque sé que eventualmente regresaré a México, quiero poner en alto internacionalmente el nombre de nuestro país para poder llegar y ofrecer algo más, me apasiona ser profesor, dar clases de bailarín contemporáneo de danza moderna”.

En torno al corto detalló que visualmente es “puro movimiento en torno a la danza recreado por mí, sin diálogo, con una narrativa ficción que dura 11 minutos con 47 segundos. Es la primera vez que me dejo fotografiar, lo hizo el cinefotógrafo Angelo”, describe.

Y añadió: “Quise plasmar en el corto el hecho que cuando estamos en una relación no sólo de amor, o de trabajo o de amistad; cuando tú estás completamente dando todo y la otra persona sólo está ahí, entonces no sabes si en verdad está sosteniéndote o uno está solo en el camino. "También va la imagen donde cabo un hoyo, para mí es un lugar de protección o para escapar yaprender a cómo renacer de los lugares oscuros. Para todo eso usé la cuerda, una pala y un globo, que este último simboliza mi niñez”.

CONTRATADO EN ISRAEL

Triple noticia trajo César Brodermann no sólo como guionista, director y productor de su corto ¿Me abrazas o me estoy reteniendo?, por el que hizo un viaje de poco más de 12 horas de vuelo con escala a España y Niza antes de Cannes, sino también como bailarín de danza moderna logró un contrato muy reñido y codiciado por un año con la empresa de Israel Batsheva Dance Company, The young ensemble, bajo la directriz artística de Ohad Naharin; donde formará parte de 15 bailarines siendo el representante de México.

“Hice la audición y me contrataron a partir del 15 de agosto para asentarme en Tel Aviv, Israel; y tendré mi presentación estelar en septiembre con una obra en París, Francia; y así haremos tour por distintos países europeos. Es la primera vez que en la compañía hay un mexicano”, explicó lleno de algarabía.

Todo el año laboral en la Batsheva Dance Company, tendrá cada semana llena en el escenario e hizo el comentario, “tendré que darme mis tiempos para mis trabajos de cine con base a mi nueva experiencia con esta gran compañía israelita”.