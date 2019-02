Iñárritu, el primer mexicano en presidir jurado del Festival de Cannes

E director mexicano Alejandro González Iñárritu presidirá el jurado de la 72 edición del Festival de Cine de Cannes que se celebrará en mayo.

Con ello, Iñárritu se convertirá en el primer mexicano encargado con esta tarea, es un “cineasta audaz lleno de sorpresas” y un “artista de su tiempo”, dijo el presidente del festival, Pierre Lescure, al anunciar su nombramiento.

En choisissant #AlejandroGonzálezIñárritu comme président de #Cannes2019, le @Festival_Cannes fait coup double. Il s’offre un patron de jury qui revendique ses valeurs humanistes dans son œuvre et un immense cinéphile, qui aura l’œil pour juger et débattre de la compétition 👏 pic.twitter.com/O7I2tVu2Yt — Philippe Rouyer (@philippe_rouyer) 27 de febrero de 2019

A través de su cuenta de Twitter el festival escribió que daban la bienvenida al cineasta mexicano.

Nous nous réjouissons d'accueillir le cinéaste mexicain Alejandro González Iñárritu comme Président du Jury du 72e Festival de Cannes.

Plus d'infos : https://t.co/4eP5CfFXlN#Cannes2019 #AlejandroGonzálezIñárritu pic.twitter.com/BTmMcFVVO5 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 27 de febrero de 2019

Por su parte, Iñárritu dijo que “es un verdadero placer y una responsabilidad que asumo con pasión y devoción”. El festival de Cannes, agregó, “es el corazón del cine mundial”.

Entre sus numerosos galardones, Iñárritu cuenta con dos Oscar a mejor director por “The Revenant” (2016) y por “Birdman” (2015).