Estaba muy confundida: Alfonso Cuarón revela cómo conoció a Yalitza Aparicio

Ha sido mucho el éxito que generó la película “Roma” del director mexicano, Alfonso Cuarón, y no sólo en nuestro país sino que dio la vuelta al mundo, tanto que llegó a unos de los programas más vistos de los Estados Unidos “The Tonight Show with Jimmy Fallon”.

Alfonso Cuarón fue el principal invitado del programa estadounidense conducido por el comediante Jimmy Fallon, quien cuestionó varios detalles sobre el filme.

Ver esta publicación en Instagram “Roma' is one of the best movies I’ve ever seen, and one of the most moving”. - Joe Morgenstern, The Wall Street Journal Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 2 de Ene de 2019 a las 4:53 PST

Ver esta publicación en Instagram Family is a memory we all share. Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 22 de Oct de 2018 a las 7:00 PDT

Fallon “rompió el hielo” felicitando al mexicano “ganaste dos Globos de Oro la otra noche, felicidades por eso”.

Entre risas y halagos, Jimmy congratulaba todo lo que ha generado Roma entre los espectadores, parecía estar muy emocionado de compartir espacio con Cuarón.

Ver esta publicación en Instagram Alfonso Cuarón (@alfonsocuaron) - Best Director - Motion Picture - Roma (@ROMACuaron) and Best Motion Picture - Foreign Language. Video by Paola Kudacki (@paolakudacki). #GoldenGlobes Una publicación compartida por Golden Globes (@goldenglobes) el 8 de Ene de 2019 a las 1:46 PST

Poco a poco fueron entrando en más confianza y con gran habilidad, el conductor estadounidense conoció una anécdota que no se había escuchado antes sobre el como se conocieron Alfonso y Yalitza.

"La historia de Yalitza es muy interesante porque ni siquiera iba a audicionar para la película. ¿No es actriz o sí?" Preguntó Jimmy.

Yalitza Aparicio attends the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. #YalitzaAparicio #Roma #GoldenGlobes pic.twitter.com/RDSachaQpA — 👯Ginna👯 (@Ginna_RenSolo) January 7, 2019

Ante la duda, el director de Roma contó que cuando Yalitza Aparicio, quien da vida a Cleo en la película, se iba a reunir con él, quedó con una gran confusión, puesto que al momento en que ella lo buscó en Google encontró una fotografía de cuando tenía unos kilitos de más.

Foto: Imagen Google

Por otra parte, Cuarón explicó que Roma fue filmada en orden cronológico, en los lugares donde se iba desarrollando la historia, sin embargo, destacó que muchos de estas locaciones fueron reproducidas.

Ver esta publicación en Instagram “She was so intuitive. She quickly got who this character was. Without Yalitza, this film would fall apart.” - @AlfonsoCuaron on Yalitza Aparicio Fue tan intuitiva. Captó rápido la esencia del personaje. Sin Yalitza, la película se caería a pedazos”. - Alfonso Cuarón sobre Yalitza Aparicio Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 20 de Nov de 2018 a las 1:15 PST

Inmediatamente, el comediante no dejó pasar la oportunidad para mostrar, luego de concluir estas palabras, la edición de la revista VOGUE México, en la que la imagen de Yalitza es portada.

Ver esta publicación en Instagram Que hermosa experiencia, increíble trabajo chicos @voguemexico Fotografía: @santiagoandmauricio Estilismo: @pamelaocampo Realización: @re_montemayor Directora editorial: @karlamartinezdesalas @romacuaron Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz) el 17 de Dic de 2018 a las 3:48 PST

Además Fallon narró que la noche de la entrega de los Globos de Oro 2019 conoció a Bu Cuarón, hija del director mexicano.

“Sé que te acompañó, ¿se divirtió?”

“Claro, conoció a Timothée Chalamet", dijo con una sonrisa, Alfonso Cuarón.

El cineasta añadió que en la ceremonia, su pequeña comparó su vestimenta con la de otros directores “fíjate cómo están vestidos, tú te ves todo aburrido de negro”.

Ver esta publicación en Instagram Oh, oh, oh💥💥💥 #Grooming tonight for the very best client (and winner of 2 awards...yay!) @alfonsocuaron + 💁🏼‍♀️cool girl braids for his daughter @bucuaron. It makes me so happy to see people love what you do just as much as I do 🖤#mensgrooming #mensgroomer #redcarpethair #alfonsocuaron #roma #bucuaron #goldenglobes2019 #dutchbraids #longbraids #boxerbraids #netflixmovies #celebrityhairstylist #celebritygroomer Una publicación compartida por Shawness (@kristenshawhair) el 6 de Ene de 2019 a las 8:58 PST

Aquí el video de la entrevista a Alfonso Cuarón ⬇





Alfonso Cuarón hace historia en los Globos de Oro

Con el grito de "¡Gracias México!", el director Alfonso Cuarón agradeció los dos Globos de Oro que se llevó Roma en la edición 76 de esta ceremonia organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que se realizó anoche en Los Ángeles, California.

El cineasta recibió los premios de Mejor Película en Lengua Extranjera, galardón que México no ganaba desde 1958 cuando Tizoc, de Ismael Rodríguez fue reconocida. Así comoMejor Director, el cual ya había recibido en 2014 por Gravity.

Con información de Adolfo López