Así se filmó el momento de la cena en el remake de La boda de mi mejor amigo

Tan cuidada fue la realización de La boda de mi mejor amigo que a el equipo de producción del remake mexicano que se estrenó en salas el pasado 14 de febrero, una escena les llevó tres días de realización.

Se trata de la parte en la que todo el elenco se reúne a cenar y durante la charla, comienzan a cantar juntos. En la versión de 1997, George (Rupert Everett), el amigo gay de Julianne (Julia Roberts) finge estar saliendo con ella y durante la reunión cuenta cómo se conocieron, por lo que para ejemplificar el encuentro comienza a cantar I say a little prayer (for you) de la cantante Aretha Franklin.

Para el remake mexicano, el encuentro son Miguel Ángel Silvestre y Ana Serradilla, acompañados de Carlos Ferro, Natasha Duperyrón y el resto del elenco, son los encargados de representar esta escena, en la que el tema principal es Amor bandido, de Miguel Bosé.

“Una de las escenas icónicas es esa. Entonces estuvimos encerrados tres días filmándola y al final tuvimos más de cinco horas de material. Lo que ustedes en pantalla es alrededor de seis minutos que es una edición de todas estas vivencias que tuvimos”, comentó Celso García, director del filme.

Para el elenco no fue cosa fácil revivir esta escena, por lo que el director les pidió que trataran de vivirla como si nunca la hubieran visto. “Algo que platicamos cuando íbamos a arrancar el rodaje de esa parte fue: ‘Vamos a resetearnos. Esto es aquí y ahora. Esto es nuestro momento. Esta es la escena y está sucediendo aquí y la estamos haciendo de cero. Y todo lo que estamos haciendo aquí se va a quedar en esta escena’. Entonces démosle a eso la importancia que tiene”, dice.

Carlos Ferro es uno de los que mejor vivió esa parte de la filmación: “Yo sí tenía en la mente esa escena y de repente tengo enfrente a Ana Serradilla cantándome canciones muy sabrosas al oído…”, dice mientras la actriz lo interrumpe: “¡Ay, qué bajón! Si (en la original) era Julia Roberts”, ríe Ana Serradilla.

"Esta escena es el corazón de la película, necesitábamos tres días para que quedara bien desarrollada”, dijo Celso.