Cher y Meryl Streep sorprenden al besarse en la boca durante estreno de "Mamma Mia 2"

Entre halagos y críticas fue presentada en Londres la segunda parte de Mamma Mia!, pero lejos de que la película fuera la estrella principal, lo que llamó la atención de propios y extraños fue el beso en la boca que se dieron la cantante Cher y la actriz estadounidense Meryl Streep, protagonista de la cinta.

Fue tanta la emoción de Cher al ver a su amiga en la alfombra roja del Eventim Apollo, en Londres, que al momento que Meryl la saludó y le dio un beso en la mejilla, la cantante le correspondió pero con un besó en la boca.

El momento no pudo pasar desapercibido y fue captado por los cientos de fotógrafos que se dieron cita para el desfile de famosos en la alfombra azul.

El film ha sido calificado por algunos expertos de "divertida" frente a otros que la tildan de "decepcionante".



Los especialistas de cine de algunos medios aseguraron que la secuela, titulada "Mamma Mia! Here We Go Again", tiene "consistencia y es divertida", mientras para otros, a pesar del dinero invertido, es "ligeramente decepcionante".



"El fallo más grande de la película reside en que gran parte de su banda sonora está compuesta por canciones menos conocidas de ABBA y muchas forman parte de la discografía posterior de Benny Andersson y Bjorn Ulvaeus (dos de los componentes del grupo sueco)", comentó la periodista Leslie Felperin, de la revista estadounidense The Hollywood Reporter.

Por su parte, Owen Gleiberman, de Variety, coincidió en que las melodías son "pequeños tesoros de un perfil más bajo", aunque esto "no es algo malo".



La proyección ha incorporado a su plantilla una nueva cantera de actores jóvenes, que se unen a los ya presentes en la primera parte.



Entre ellos, destaca la actriz Lily James, que da vida a Donna, una joven aventurera que llega a una isla griega en la que decide quedarse; un papel que comparte con la veterana MerylStreep.



A este equipo se suman también las estrellas Cher, en el papel de Ruby -como madre de Donna y abuela de Sohpie (interpretado por Amanda Seyfried) y Andy García como Fernando, un decorador mexicano que aterrizará también en la pequeña isla.





Con información de EFE