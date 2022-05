Crea un retrato hablado de Fidel Castro en documental

Si bien Fidel Castro es uno de los personajes más públicos y, tal vez, más estudiados en la historia contemporánea, en realidad poco se sabe de él. Se desconoce al hombre que está detrás del uniforme de militar que lideró una revolución y menos se sabe de su trayectoria personal para convertirse en un líder de trascendencia internacional que colocó en el mapamundi a Cuba.

Bajo esta premisa, el cineasta mexicano Eduardo Flores, en colaboración con Gabriel Beristáin y el cubano Roberto Chile, produjo el documental Fidel de cerca, que desmenuza, a través de una narración polifónica, la personalidad del político cubano para encontrarse con el hombre que, al tiempo de ser guerrillero, fue hijo, hermano, padre y abuelo.

Se trata de un retrato hablado que se convierte en la primera investigación audiovisual sobre la vida personal del revolucionario cubano tras su muerte en noviembre de 2016, y un acercamiento a los archivos familiares y de Estado de Cuba.

"Generé la idea de este proyecto en 2015 con la intención de hacer no una biografía, sino un retrato de una de las personalidades más emblemáticas del siglo XX, del cual Castro, es un jugador esencial de la escena mundial. Tiene presencia irrefutable en todas las escenas.

"Me preguntaba cómo será su vida, y entonces me di a la tarea de estudiar a este personaje, pero a través de la voz de las personas que vivieron muy de cerca los acontecimientos importantes para la Cuba revolucionaria, fueron cerca de 40 entrevistados ", refirió Flores en entrevista sobre la película que se presentará en las salas de cine de la UNAM.

El relato inicia de manera cronológica con Fidel de niño, un hijo de campesinos que proyectaron la importancia de la educación a pesar de las carencias. Y desde la infancia, el comandante mostraba vena de líder político, dedicado a los estudios, curioso por conocer otras formas de gobierno, ágil con la palabra e inteligente para emprender una carrera política.

De ello hablan los hermanos, hijos y amigos cercanos de Fidel Castro, entre otros entrevistados como Max Lesnik, Alfredo Guevara, Alejandro Castro Soto del Valle, Mariela Castro Espín, Aleida March, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Emma Castro Ruz, Alberto Juantorrena, Javier Sotomayor, Elián González y Ndaba Mandela, quienes llevan la narración, sin un eje conductor.

"Me interesaba hablar con sus hijos para entender cómo era como padre, hablar con sus amigos y colaboradores y saber cómo era él de cerca, conocer el pensamiento y la acción de esta revolución cubana. No fue fácil porque Cuba no es un lugar donde puedas tocar la puerta de un embajador y te den la entrevista. Tuvimos que presentar el proyecto a la familia, que justo en ese momento se debatía si abrir esas otras caras de Fidel al público y tuvimos suerte de que les gustara el proyecto", dijo de la película en la que también colaboró la productora Adriana Amoya.

Para referir a la etapa adulta de Fidel Castro, los productores optaron por seguir la secuencia de sucesos históricos trascendentes para el político y que dan cuenta de su impacto en Cuba y la política internacional. Así se refieren a las campañas de alfabetización, la preparación de médicos, el énfasis en la agricultura, el deporte, además de la hazaña de los cinco oficiales de inteligencia cubana presos en Estados Unidos, entre otros sucesos.

Flores confesó que, a pesar de haber convivido en dos ocasiones con Castro, con este proyecto descubrió a un hombre oculto: “Descubrí que detrás del uniforme había un padre, un abuelo, un hijo. Si bien es una figura titánica, alguien que llegó y colocó a Cuba en el mapa, también era una persona normal como nosotros y me parece que poder conocer esta faceta, ayuda aún más a dimensionar al personaje”, abundó Flores sobre la película que resultó ganadora del Premio del público al Mejor Documental en el Festival de Cine de Trieste, Italia, 2021.

La cinta se proyecta del 1 al 10 de junio en la Sala Bracho del Centro Cultural Universitario.