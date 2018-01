Del Toro dedica nominaciones a los Oscar a cineastas mexicanos

Guillermo del Toro, director de "The Shape of Water", la cinta que parte con más opciones de cara a la 90 edición de los Oscar, con 13 nominaciones, quiso dedicar ese logro a "todos los jóvenes cineastas" latinos.



Es un gran honor y una gran alegría el estar aquí con una película que es fiel a mis convicciones y a las imágenes que amo desde la infanciadijo el cineasta mexicano en un comunicado remitido a Efe



"Agradezco a la Academia y a mis colegas de profesión su amable disposición hacia 'The Shape of Water'. Comparto estas nominaciones con todos los jóvenes cineastas en México y Latinoamérica que tienen sus esperanzas puestas en el quehacer cinematográfico y en la historia íntima de su imaginación", resaltó el de Guadalajara.



Gracias a la academia y a mis compañeros por este momento de alegría en un viaje de 25 años como narrador

Añadió en su cuenta oficial de Twitter

Thank You to the academy and my peers for this moment of joy in a 25 year journey as a storyteller. pic.twitter.com/vDOTfs0CiX — Guillermo del Toro (@RealGDT) 23 de enero de 2018



La obra de Del Toro quedó hoy por delante de títulos como "Dunkirk", con ocho candidaturas, y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", con siete.



La fantasía romántica del cineasta mexicano aspira a las estatuillas a la mejor película, mejor director, mejor actriz (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer), mejor guion original (del Toro y Vanessa Taylor), mejor fotografía (Dan Laustsen), mejor diseño de vestuario (Luis Sequeira) y mejor edición (Sidney Wolinsky).



Esta historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina, en el marco de la guerra fría y con la estética de cuento de hadas tan reconocible de su autor, también es candidata en los campos de banda sonora original (Alexandre Desplat), diseño de producción, edición de sonido y mezcla de sonido.



