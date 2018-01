"La Forma del Agua" de Guillermo del Toro arrasa con 13 nominaciones a los Oscar

LOS ÁNGELES. "The Shape of Water", la fantasía romántica dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita en la 90 edición de los Oscar con un total de 13 nominaciones, anunció hoy la Academia de Hollywood.

El filme fantástico, que cuenta una historia de amor entre una limpiadora muda y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría, fue nominada a mejor película y Del Toro a mejor director.

Octavia Spencer, Sally Hawkins y Richard Jenkins entraron en las categorías de actuación.

"Estoy aquí por la grandeza de otros, me paro sobre los hombros de gigantes. Guillermo me dio un regalo con este papel, esta película", dijo Hawkins en un comunicado tras los anuncios. "Es un privilegio contar estas historias y poder hacer películas que muestran la vida más allá de la vida que la gente conoce, una que no está a la vista".

La película del mexicano --nominado en 2007 por "El laberinto del fauno", que se llevó tres estatuillas pero no la de director-- compite también por guión original, dirección de fotografía, edición, banda sonora y vestuario.



Por su parte, la bélica "Dunkirk", del británico Christopher Nolan, consiguió ocho candidaturas, seguida por la cinta independiente "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", con siete nominaciones.



"Darkest Hour", filme político centrado en la figura de Winston Churchill, obtuvo seis nominaciones, las mismas que el drama "Phantom Thread", que supone la despedida de Daniel Day-Lewis del cine.

Mejor Película #OscarNoms pic.twitter.com/YHEFLtqAgD — Premios Oscar (@PremiosOscar) 23 de enero de 2018 Mejor Dirección #OscarNoms pic.twitter.com/4Irhbol01E — Premios Oscar (@PremiosOscar) 23 de enero de 2018

Además, "Blade Runner 2049" se llevó cinco candidaturas, todas ellas de carácter técnico, mientras que "Lady Bird", de Greta Gerwig, opta también a cinco nominaciones.

La película de Del Toro ya fue la más nominada para los Globos de Oro, donde optaba a premios en siete categorías, aunque finalmente solo se llevó dos, el de mejor director y mejor banda sonora original para Alexander Desplat.

Mientras que "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", que llego a la gala de los Globos con seis nominaciones, consiguió cuatro, entre ellos los de mejor película dramática, guion e interpretación femenina, para Frances McDormand.

