Digitalizan diccionario de directores mexicanos: más de 100 años de cine en un catálogo

Tras 25 años de investigación y cambios de formato, el 16 de febrero se lanzará la plataforma digital Diccionario de Directores del Cine Mexicano¸ que permitirá conocer de forma confiable y gratuita las biografías de los directores de largometrajes nacionales, hechos desde 1896 a hasta nuestros días.

Es un proyecto independiente realizado por la periodista, crítica e investigadora de cine Perla Ciuk, con apoyo de la Cineteca Nacional, a través del cual se podrá tener acceso a 850 biografías, 60 mil documentos fotográficos, seis mil materiales publicitarios de películas, como carteles y trailers, además de entrevistas, ensayos, reportajes, noticias de última hora y estadísticas.

Entérate: Hay talento en la animación mexicana, sólo falta inversión: Angélica Lares

“La premisa principal de este diccionario es preservar, de una manera rigurosa y tratando evitar errores, la memoria de quienes hicieron y hacen nuestro cine. Este ha sido un trabajo de investigación en el que las fuentes primordiales han sido los mismos directores, pues siempre que pudimos accedimos a ellos, a través de cuestionarios, o sus familiares, lo que garantiza tener una información veraz”, explica la Ciuk, en entrevista con El Sol de México.

Herramienta práctica

La investigadora comenta que el lanzamiento de esta plataforma es la última etapa de un proyecto que inició cuando ella escribía sobre cine en el periódico Unomásuno, en la década de los 90 del siglo pasado. Este surgió al darse cuenta de que, a la hora de buscar datos sobre directores mexicanos, las fuentes eran escasas; así, con la ayuda del cineasta Alejandro Pelayo, comenzó la investigación que derivó en un libro con dos ediciones impresas y un CD-ROM.

Será de utilidad para académicos, periodistas, historiadores, estudiantes, cinéfilos y a todo aquel que quiera saber sobre el cine mexicano

“Yo lo hice con una finalidad práctica, para tener una herramienta que me permitiera tener información precisa, que me dijera de cada cineasta, desde dónde nació hasta cuál fue su formación, influencias y gustos. Por eso me di cuenta de que tenía que ser una investigación seria, sobre todo si yo quería comenzar desde el primer enviado a México de los Hermanos Lumière”, relata la especialista.

Así es como esta plataforma, “será de utilidad para académicos, periodistas, historiadores, estudiantes, cinéfilos y a todo aquel que quiera saber sobre el cine mexicano”; en cuyas biografías también se pueden conocer “cuáles eran las preocupaciones de cada época, la tecnología con que se filmaba, cómo han cambiado las instituciones y la proyección de las películas en México y el mundo”.

Cine Argentina, 1985 gana el Goya a la Mejor Película Iberoamericana

Búsquedas y otros contenidos

Perla Ciuk asegura que esta plataforma se encontrará en actualización las 24 horas los 365 días del año y que aún quedan cerca de 150 directores por ingresar próximamente. También explica que la interfaz permitirá hacer la búsqueda de los cineastas por nombre, apellido, año de producción, títulos de películas o palabras relacionadas; mientras que cada una de las fichas biográficas, están divididas en biografía, filmografía, curiosidades, entrevistas y enlaces relacionados.

Al ser un proyecto completamente independiente Perla Ciuk afirma que espera encontrar la forma de comercializarlo y recibir apoyos

Para aumentar el contenido de la página, se agregó la sección “Anatomía de una escena”, en la que los mismos cineastas describen el modo y particularidades en que llevaron a cabo grabaciones de sus películas; así como una serie de artículos, reportajes, documentales y ensayos escritos por especialistas, entre ellos el historiador Juan Manuel Aurrecoechea, quien habla de cine de animación o Iván Trujillo, exdirector de la Filmoteca de la UNAM, quien escribe sobre el cine documental o el fallecido Gustavo García, que reflexionó sobre la distribución del cine en México entre otros.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al ser un proyecto completamente independiente Perla Ciuk afirma que espera encontrar la forma de comercializarlo y recibir apoyos, para con ello lograr hacer más grande su equipo de trabajo, así como actualizar y acrecentar este acervo biográfico vivo, aunque aclara que éste tiene como propósito mantenerse siempre de libre acceso, como proyecto cultural.