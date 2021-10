Festival Mórbido 2021: todas las películas, dónde verlas y cuáles no te debes perder

A partir del día de hoy, y hasta el 31 de octubre, se presenta la 14ª edición del Festival Mórbido en la Ciudad de México, que contará con 42 cortometrajes, provenientes de 17 países; y 18 largometrajes, entre los que se encuentran la cinta perdida de George A. Romero, “The amusement park”; y la nueva película de Paco Plaza, titulada “La abuela”.

Los horarios son los siguientes:

Funciones presenciales

CINÉPOLIS DIANA

28 de octubre

18:40 “Sky sharks” (Dir. Marc Fehse)

En lo profundo del hielo de la Antártida, un equipo de geólogos descubre un antiguo laboratorio nazi todavía intacto donde se habían producido oscuros experimentos. Para conquistar el mundo, los nazis crearon tiburones modificados que podían volar y cuyos jinetes son superhumanos no-muertos genéticamente mutados. Un grupo de trabajo militar llamado "Dead Flesh Four", soldados estadounidenses reanimados que cayeron en Vietnam, se reúne para evitar la caída del mundo.

21:00 - “La pasajera” (Dir. Raúl Cerezo)

Una furgoneta compartida en la que viajan un hombre y tres mujeres atropella a una turista que camina en la oscuridad por una carretera secundaria. Tras subirla al vehículo para llevarla al hospital más cercano, los ocupantes de la vieja furgoneta comienzan a observar que la nueva pasajera se comporta de manera extraña. Pronto comprenderán que es hora de salvarse o morir, y que más les vale cumplir una regla clara: "no te sientes a su lado”.

29 de octubre

17:00 “Al tercer día” (Dir. Daniel de la Vega)

Cecilia y su hijo emprenden un viaje. Al tercer día, Cecilia es encontrada deambulando sola, sin recordar lo que pasó durante ese tiempo. Ella busca desesperadamente a su hijo y se ve envuelta en una cacería brutal, llevada a cabo por un fanático religioso, con quien se enfrenta. Para ella, él es un lunático. Para él, Cecilia es el enemigo.

19:00 “Zavala” (Dir. Arsalan Amiri)

En 1978, los habitantes de un pequeño pueblo en Irán llamado Zalava afirman que hay un demonio entre ellos. Massoud, un joven sargento de gendarmería que investiga esta afirmación, se encuentra con un exorcista que intenta librar al pueblo del demonio. Cuando arresta al exorcista por cargos de fraude, el miedo y la ira de los aldeanos aumentan. Massoud y su interés amoroso, un médico del gobierno, pronto se encuentran atrapados en una casa maldita, rodeados de aldeanos que creen que ambos están poseídos por el demonio.

21:00 “Mad God” (Dir. Phil Tippet)

Sigue a "El Asesino" a través de un mundo intimidante de almas torturadas, búnkeres decrépitos y monstruosidades miserables forjadas a partir de los horrores más primordiales de la mente subconsciente. Cada set, criatura y rostro de esta mórbida obra maestra está hecha a mano y minuciosamente animada utilizando técnicas tradicionales de stop-motion. MAD GOD es un trabajo de amor, un testimonio del poder del valor creativo y un homenaje al arte atemporal de la animación stop-motion. Prepara tus ojos. Prepara tu espíritu. Prepárate para conocer a tu creador.

30 de octubre

17:00 “Forgiveness” (Dir. Alex Kahuam)

Tres mujeres despiertan misteriosamente en un hospital y descubren que una de ellas es sorda, una muda y la otra ciega; juntas tendrán que averiguar por qué están ahí y cómo salir.

19:00 “The scary of sixty first” (Dir. Dasha Nekrasova)

Mientras buscan un apartamento, las amigas de la universidad Noelle y Addie se topan con el trato de su vida: un lujoso dúplex en el Upper East Side de Manhattan. Pero poco después de mudarse, una imagen siniestra surge en el apartamento cuando una mujer misteriosa llega y reclama la propiedad que solía pertenecer al infame y recientemente fallecido Jeffrey Epstein. Con esta noticia, Noelle se obsesiona con la visitante, hasta el punto de enamorarse. A medida que la pareja se sumerge más profundamente en las conspiraciones del caso Epstein, Addie cae en un estado extraño: una pseudo-posesión con ataques inexplicables de manía sexual retrocedida por la edad. A medida que profundizan en estos extraños sucesos, la verdad se revela más retorcida de lo que jamás hubieran imaginado.

21:05 “The sadness” (Dir. Rob Jabbaz)

La ciudad de Taipei estalla repentinamente en un sangriento caos, cuando la población realiza espontaneamente los actos más crueles y espantosos que se pueden imaginar. Asesinato, tortura y mutilación son solo el comienzo ... Una joven pareja se ve empujada al límite de la cordura mientras intentan reunirse en medio de la violencia y la depravación. La era de la civilidad y el orden ha llegado a su fin.

31 de octubre

16:55 “Los minutos negros” (Dir. Mario Muñoz)

A finales de los años setenta en la ciudad petrolera de Paracuán, el joven teniente Vicente Rangel enfrentará los días más oscuros de su vida al tratar de atrapar al Chacal, un asesino serial de niñas que se esconde bajo una red de corrupción y poder.

19:05 “El exorcismo de Dios” (Dir. Alejandro Hidalgo)

La historia de "El exorcismo de Dios" sigue al padre "Peter Williams", un exorcista estadounidense que, poseído por un demonio que intentaba expulsar, acaba cometiendo el sacrilegio más terrible. Dieciocho años después, las consecuencias de su pecado volverán para atormentarlo, desatando la mayor batalla contra el mal que habita en su interior.

21:20 “La abuela” (Dir. Paco Plaza)

Susana tiene que dejar su vida en París trabajando como modelo para regresar a Madrid. Su abuela Pilar acaba de sufrir un derrame cerebral. Años atrás, cuando los padres de Susana murieron, su abuela la crió como si fuese su propia hija. Susana necesita encontrar a alguien que cuide de Pilar, pero lo que deberían ser solo unos días con su abuela se acabarán convirtiendo en una auténtica pesadilla.

CINEMANÍA

28 de octubre / 20:00 horas “Bienvenidos al infierno” (Dir. Jimena Monteoliva)

Lucía vive recluida en una alejada cabaña en medio de un bosque con su abuela, una misteriosa y sombría anciana muda. Ella llegó a la inhóspita casa escapando de El Monje Negro, el oscuro y despiadado líder de una banda black metal, y padre del hijo que está en su vientre.

29 de octubre / 20:30 “The amusement park” (Dir. George A. Romero)

Se trata de la cinta perdida del “Padre de los zombies”, recuperada después de su muerte. Sigue los pasos de un anciano que se encamina a lo que supone que será un día normal en el parque de atracciones, sólo para encontrarse en medio de una pesadilla infernal.

30 de octubre / 20: 30 “Apps” (Sandra Arriagada, Camilo León, Lucio A. Rojas, José Miguel Zúñiga & Samot Márquez)

Una antología de cuatro historias de terror, en donde el denominador común es el uso de aplicaciones móviles.

4 de noviembre / 19:00 “Woodlands dark & days bewitched” (Dir. Kier-La Janisse)

Se trata de un documental que explora el fenómeno del folk horror desde sus inicios y su proliferación en la televisión británica en la década de los setenta hasta el resurgimiento del género en los últimos años, a través de más de doscientos títulos y más de cincuenta entrevistados.

FUNCIONES TELEVISIVAS

Todos los títulos se transmitirán en Mórbido TV (disponible en toda América Latina) del 28 de Octubre al 5 de Noviembre.

FUNCIONES VIRTUALES

Del 1 al 5 de noviembre estarán disponibles siete películas en la platafórma Cinépolis Klic, con un costo de 50 pesos. Los títulos son: “Woodlands Dark and Days Betwitched”, “Spine of Night”, “Apps”, “Mi Adorado Monster”, “Bienvenidos al Infierno”, “Sound of Violence” y “The Amusement Park”, la cinta perdida de George A. Romero.