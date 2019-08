Guillermo Arriaga lleva la migración al Festival de Venecia

Aun pueblo de escasos recursos en el norte de México llega un grupo de militares estadounidenses buscando a la familia del recién fallecido García, miembro de su equipo a quien buscan rendirle honores después de que al haber sido deportado del país vecino se suicidó.

“Él es un héroe, nos salvó la vida a todos”, le dice el Coronel Smith a la familia tras expresar su deseo de enterrar el cuerpo en Estados Unidos. “Pero ustedes lo deportaron”, reclama el padre del finado tras negar la petición. Al final, tanto militares estadounidenses como civiles mexicanos se quedan velando el cuerpo y en paz comienzan a convivir y reflexionar sobre sus puntos en común.

“Más que una visión crítica es una visión humana (sobre la frontera), quisimos reflejar una visión humana de la relación que hay entre Estados Unidos y México, y encontrar el punto de convergencia entre ambos países, en este momento tan crítico de la relación entre los dos”, explica Guillermo Arriaga, el director y guionista de esta historia titulada No one left behind que será presentada fuera de competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia que inicia mañana.

Protagonizada por el actor estadounidense Danny Huston y los mexicanos Isabel Aerenlund y Jorge Jiménez, este filme de 29 minutos fue realizado en la localidad de Zaragoza en Coahuila, donde “me encontré que estas familias tenían altares para sus hijos mexicanos muertos. A partir de ahí surge esta reflexión sobre la relación que hay entre México y Estados Unidos”, dice el cineasta.

No one left behind es el punto de partida de un proyecto televisivo donde Arriaga continuará explorando las historias humanas que existen en este territorio donde el año pasado se registraron 376 muertes de personas intentando cruzar hacia el país vecino, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos. “Creemos que es un piloto para hablar ya sea de la frontera o del problema de la migración a nivel mundial; serían unitarios, no una continuación de esto”, señaló.





Guillermo Arriaga ha explorado el tema de la migración desde sus guiones Los tres entierros de Melquiades Estrada, y llevada al cine por Tommy Lee Jones; Fuego, que él mismo dirigió, o Babel, de Alejandro González Iñárritu y por la que obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Guion Original.

“Guillermo nos hizo ver lo cercano y lo mucho que quiere a la frontera, lo que la conoce, lo que la ha caminado. Fue muy revelador escuchar que todas las historias que nos narraba eran historias de comunión, muy humanas, que hablaban de personas, de lo mucho que nos necesitamos los mexicanos y lo mucho que los estadounidenses nos necesitan”, explicó Kai Parlange Tessmann, uno de los productores de No one left behind.

Para Guillermo Arriaga, resulta importante presentar esta historia en un momento donde “es importante reflexionar lo que está sucediendo, porque la globalización, empujó a abrir los mercados sin pensar en que también se iba a abrir el intercambio de personas”, dijo Arriaga.

Se espera que el filme sea presentado en México en la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia 18 al 27 de octubre.