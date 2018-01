Investigan a Kevin Spacey por una tercera acusación de agresión sexual

Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, ha iniciado una nueva investigación sobre Kevin Spacey por una tercera acusación de agresión sexual. El comunicado de la policía recogido por The Wrap indica que un hombre anónimo confesó el pasado mes de diciembre que fue víctima del comportamiento abusivo del actor en 2005 en Westminster.



Los oficiales del Comando de Delitos Sexuales y Abuso Infantil están investigando lo ocurrido. Se trata del tercer caso de abuso sexual investigado por Scotland Yard, donde se tramitaron anteriormente otras dos denuncias sobre el comportamiento inapropiado del actor en el distrito de Lambeth, al sur de Londres, en 2005 y 2008.



Por otro lado, el pasado mes de noviembre más de 20 trabajadores del Old Vic Theater transmitieron sus quejas por el "comportamiento inapropiado" de Spacey, quien fue director artístico del teatro entre 2004 y 2015. Spacey todavía no tiene cargos penales por ninguna de las acusaciones presentadas contra él desde que el actor Anthony Rapp (Star Trek Discovery) confesara que fue víctima de su comportamiento abusivo cuando tenía 14 años.



No obstante, estos escándalos sexuales le han costado su carrera interpretativa a Spacey, quien perdió su papel en la serie House of Cards, uno de los buques insignia de Netflix, y en Todo el dinero del mundo, filme de Ridley Scott en el que fue reemplazado por Christopher Plummer. Además, la Academia de televisión estadounidense retiró el Emmy de honor a Spacey.

/afa