“Maquíllame otra vez” me enseñó a reírme de mí misma: Paulina Gaitán

El 2022 le ha traído a la actriz Paulina Gaitán un nuevo comienzo en su carrera al incursionar en la comedia con la película “Maquíllame otra vez”, del director Guillermo Calderón.

La cinta llegó a la capital michoacana para ser presentada en el marco de los 20 años del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Paulina dijo que el aprendizaje que le dejó el proyecto es reírse de ella misma.

Te puede interesar: De cantante a actor: Rubén Albarrán debuta en el cine

“El mayor reto es entender que puedes burlarte de ti mismo y no pasa nada. No es nada fácil hacer una comedia, no es que te la pases riendo en todo momento, hay muchos momentos de tensión, pero como estoy acostumbrada a hacer el drama, me aventé”, expresó Gaitán.

La también cantante agregó que después de la cinta y en esta etapa de su vida, aprendió a ser más cariñosa con ella misma.

Javier Guerrero | El Sol de Morelia

“Conforme vas creciendo llegas a decir ‘híjole me juzgué mucho’, ahora lo dejé de hacer y aprendí a vivir, a disfrutar lo bueno y lo malo y que pase lo que tenga que pasar, la vida al final solo es una”, afirmó.

En este largometraje la actriz de 31 años logró uno de sus grandes sueños: trabajar al lado de dos mujeres que admira.

“Esta película llega después de haber hecho ‘El presidente’ (serie de Prime Video), lo leí y me pareció una locura, después conocí a Guillermo Calderón (director de la cinta), platicamos, se incorpora Ilse Salas y Regina Blandón y fue maravilloso porque es mi hermana con la que he trabajado en proyectos maravillosos y con Regina siempre quise chambear, con ellas estuve en un curso tipo Harvard”, detalló.

Javier Guerrero | El Sol de Morelia

Tras haberse desenvuelto en el drama, dijo que lo que la motivó a adentrarse por primera vez en la comedia fue “salir de mi zona de confort, no me gusta que me encasillen. Y si yo no exploro o me adentro en mundos diferentes, pues nunca lo voy a saber; soy una mujer a la que le gustan los retos”.

Cine Masterclass de Iñárritu causa tumultos en el FICM; abren nueva clase

En este proyecto mexicano al que la actriz calificó como una comedia inteligente, Paulina Gaitán da vida a Ana, una maquillista profesional que habla de la amistad real.

Finalmente y aunque no dio mayores detalles, entre películas y series el rostro de Paulina estará muy presente en diversos proyectos en 2023.

Nota publicada originalmente en El Sol de Morelia