Miguel Ángel Uriegas presenta Un reino para todos nosotros en el FIC Guadalajara

Guadalajara.- Aunque reconoce que ha sido difícil transitar dentro de la animación, el cineasta Miguel Ángel Uriegas dice que es un camino que agradece ya que ha recibido grandes beneficios.

De hecho, asegura que, cada vez más, se observa más el interés de las nuevas generaciones por involucrarse en este género.

“En los últimos años, la animación ha crecido muchísimo y sigue habiendo mucho camino por delante, hay muchos talentos que se han formado en México y que ya están teniendo oportunidades en el extranjero, en producciones internacionales, como en el caso de Spider-Man que hay muchos artistas mexicanos trabajando ahí, incluyendo en el área de producción y eso habla bien, vamos creciendo”, expresó el director.

Uriegas, ganador del premio Ariel en la categoría de Mejor Largometraje Animado por “La increíble historia del niño de piedra” (2016), presentó su reciente película “Un reino para todos nosotros”, en la edición número 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Es una historia que habla sobre la migración | Cortesía: Miguel Ángel Uriegas

UNA HISTORIA DE MIGRACIÓN

En esta historia, el cineasta explora temas como la migración, la movilidad y los refugiados. “La verdad siempre me llamó la atención tocar el tema de La Bestia, me llamó mucho la atención porque considero muy impactante cómo es que hay alrededor de 500 mil personas al año que se suben al tren, que no es de pasajeros, y tratan de cruzar toda la República Mexicana poniendo en riesgo sus vidas y, el índice de supervivencia es de menos del 50 por ciento, es algo muy riesgoso que hace la gente todos los años.

“Así que en ese momento dijimos: ‘¿por qué no lo exploramos y tocamos desde un punto de la fantasía, tratando de dar un mensaje positivo?’”, expresó.

“Un reino para todos nosotros” cuenta la historia de Fran y Serendín dos hermanos que en busca de mejores oportunidades, se van de su pueblo y, durante un viaje a “El reino”, este espacio deseado por ambos, el destino los separa y cada uno se encontrará a sí mismo, en medio de un mundo fantástico de fronteras visibles e invisibles.

El filme es el único proyecto animado mexicano en competencia del Festival dentro de la Selección Oficial.

RESCATA LA CULTURA MEXICANA

Mantener vigentes las lenguas indígenas y promover su importancia para las nuevas generaciones será el mensaje principal de “Mi Amigo el Sol”, la próxima cinta animada de Uriegas, que espera estrenar el próximo año.

“Mi objetivo es hablar de que en México, en las escuelas, no se enseña tanto el zapoteco, el maya, el náhuatl, entonces mi intención es concientizar y proteger estas lenguas y lo estamos haciendo a través de una historia de fantasía que toca el tema de la mitología mexica”, afirmó el director.

Para este filme, Uriegas funge como guionista y productor; la dirección corre a cargo de Alejandra Pérez.

QUE GANE EL TALENTO

Finalmente, respecto a la polémica que se suscitó con el doblaje de la cinta Spider-Man A través del Spider-Verso, en donde se apostó por contratar a influencers, en vez de actores de doblaje con más experiencia, Uriegas opinó.

“Yo creo que todo tiene que ir en razón al talento, quien tenga talento que esté, yo lo que no estoy de acuerdo es en poner una persona solamente porque tiene 5 millones de seguidores y que nivel marketing le puede dar peso a la película cuando realmente tal vez no es la persona indicada para hacer ese papel.

“Yo creo que siempre y cuando todo vaya en razón talento, está bien”, dijo.