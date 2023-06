No solo es Cruz Contreras, también hay 40 mexicanos detrás del Spiderverse

El joven animador mexicano Cruz Contreras quien participó en el equipo que realizó “Spiderman, un nuevo Universo” y “Spiderman: A través del Spider-verso”, presumió en una nueva foto en sus redes al equipo de mexicanos que participaron en la nueva cinta del súper héroe.

La cinta Spider-Man: a través del Spider-Verso se estrena este 1 de junio en cines de la República Mexicana y seguirá las divertidas aventuras de Miles Morales y Peter Parker para salvar el multiverso de Spiderman a través de diversas dimensiones paralelas.

Animadores ponen en alto a México

A través de su cuenta de Twitter, el animador publicó una foto invitando a la gente al estreno de la cinta y ha reconocer el papel de los mexicanos que trabajaron en la producción.

“Hoy que veas Spider-man a través del Spiderverso quiero recordarte que somos 40 mexicanos detrás de la película y todos son unos fregones en su área”.





El artista de Sony Pictures mencionó en la edición digital del 26 de mayo en entrevista para El Sol de México, que ha sido un gran esfuerzo llegar hasta ese punto y mencionó que trabajar duro y estudiar constantemente le ha permitido cumplir su sueños pese a que muchos no apoyaban su decisión de estudiar animación.

“No soy súper privilegiado. He trabajado duro, he estudiado mucho, le he puesto muchísimas ganas, nunca dejo de estudiar, siempre sigo aprendiendo y siento que todas esas cosas me ayudaron a tomar esas pequeñas oportunidades que se me presentaron y las aproveché.

“Todos me dijeron que si estudiaba animación me iba a morir de hambre, que mejor estudiara finanzas, algo que me dejara más dinero, pero a lo largo de la vida tuve a alguien que me decía: ‘inténtalo a lo mejor te sale’ y ese era yo”.

Gracias al impresionante trabajo de animación la primera cinta “Spiderman, un nuevo Universo” se hizo con un premio de la Academia en 2019 por Mejor película animada. También ha sido galardonada en la misma categoría en los Premios Annie, Globos de Oro, Premios de la Crítica Cinematográfica y los BAFTA.





Contreras admite que falta apoyo en México para los animadores pero que gracias al trabajo de otros directores famosos, como Guillermo del Toro y su cinta Pinocho, la animación en México poco a poco comienza a ser reconocida.

