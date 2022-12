Celebran centenario de Stan Lee, creador de Marvel, con documental en Disney+

Marvel Entertainment sorprendió a todos sus seguidores hoy tras anunciar el estreno de un documental para celebrar los 100 años del nacimiento de Stan Lee.

Con la frase "100 años de soñar. 100 años de crear. 100 años de Stan Lee", es como Marvel dio a conocer que será el próximo año cuando llegue a las pantallas la cinta que honrará el legado del creador de Spider-Man.

La publicación compartida a través de redes sociales está acompañada de un video en el que se muestran fragmentos de películas en los que el famoso artista tuvo pequeñas apariciones.

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee.



Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/2ufWu77vB8 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 28, 2022

El documental podrá verse por la plataforma de Disney+, que el próximo año revelará más detalles sobre este filme, pero se espera que en él se pueda conocer más de cerca no sólo su carrera profesional, sino su vida personal y cómo fue que terminó siendo una leyenda, que hasta la fecha sigue presente gracias a los personajes que hicieron historia.

¿Quién fue Stan Lee?

Desde la editorial Marvel, Lee dio forma como guionista, junto a dibujantes como Jack Kirby o Steve Ditko, a toda una constelación de inolvidables personajes del cómic en la que, además de Spider-Man, figuran Hulk, The Fantastic Four, Iron Man, The X-Men o Daredevil.

Stan Lee acompañado de todos sus personajes. | Foto: Marvel Entertainment

El escritor de cómic se convirtió en una referencia indispensable de la cultura popular en las últimas décadas, y la franquicia que creó no ha dejado de dar frutos y hasta ahora ha mantenido una época de bonanza para los filmes de superhéroes.

La leyenda estadounidense falleció el 12 de noviembre de 2018 en Los Ángeles, California, a los 95 años de edad y este miércoles se cumplieron 100 años de su nacimiento el 28 de diciembre de 1922.