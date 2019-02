Muere el actor británico Albert Finney

El actor británico Albert Finney, candidato a cuatro premios Oscar de la academia de Hollywood, murió a los 82 años tras una corta enfermedad, reveló hoy su familia.

Finney, también galardonado con tres Globos de Oro, "falleció en paz luego de una corta enfermedad con sus allegados rodeándolo", indicó el portavoz.



Finney fue célebre en películas como "Two for the Road" (1967) y "Erin Brockovich" (2000)", entre muchas otras, así como en el filme de James Bond "Skyfall" (2012).

