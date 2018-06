Netflix escoge a Eddie Murphy para protagonizar película de Rudy Ray Moore

Dos años han pasado desde la última aparición de Eddie Murphy en la gran pantalla en el drama de corte independiente Mr. Church. Ahora, el que un día fuera el rey de la comedia, vuelve al séptimo arte para protagonizar Dolemite Is My Name, una cinta de Netflix que comenzará su producción el doce de junio y que estará dirigida por Craig Brewer, responsble del remake de Footloose.



Según informa Deadline, el actor estadounidense dará vida al cantante y cómico Rudy Ray Moore, conocido por su interpretación en las películas de Dolemite y por su autoproclamación de 'padrino del rap'. El guion correrá a cargo de Scott Alexander y Larry Karaszewski, creadores de los libretos de Big Eyes, Ed Wood o El escándalo de Larry Flynt. Además, el propio Murphy producirá el metraje junto a John Davis y John Fox.



Moore comenzó trabajando en la década de los 70 en una tienda de discos, donde escucho las historias de un proxeneta llamado Dolemite. A continuación, empezó a realizar monólogos bajo el nombre del mafioso citado.



Lejos de encasillarse, el cómico probó suerte en la industria musical con el fin de pulir su personaje. Los resultados fueron excelentes y gracias a los beneficios de sus álbumes pudo financiar el filme Dolemite (1975), en la que interpretó a un proxeneta con conocimientos de artes marciales.



Por su parte, Murphy pretende relanzar su carrera después de los fracasos de Pluto Nash (2002) o Atrapado en un pirado (2008). La última aparición de Murphy fue en Mr. Church (2016), donde se metió el la piel del cocinero Henry Joseph en un drama familiar.