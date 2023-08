Premian al cineasta Aki Kaurismäki

La cinta Kuollet lehdet o Fallen Leaves, dirigida por el finlandés Aki Kaurismäki, obtuvo el Gran Premio Fipresci al ser elegida como la mejor película de 2023 por los profesionales de la Federación Internacional de Críticos de Cine.

El galardón será entregado el próximo 22 de septiembre en la gala de inauguración de la 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián, en España, según detalló esta semana la organización del certamen.

Esta es la segunda vez que el realizador escandinavo obtiene el reconocimiento de la crítica internacional, ya que lo consiguió también en 2017 con su cinta Toivo tuolla puolen o The Other Side of Hope.

Un total de 669 críticos de distintos lugares del mundo participaron en la votación desde el 1 de julio de 2022.

Fallen Leaves es una coproducción entre Finlandia y Alemania que se estrenó en el pasado Festival de Cannes (Francia), donde obtuvo el codiciado Premio del Jurado.

Protagonizada por Alma Poysti y Jussi Vatanen, la cinta narra la historia de un hombre y una mujer solitarios que, tras encontrarse casualmente una noche en Helsinki, intentan encontrar el uno en el otro el primer y único amor de sus vidas.

Las otras dos cintas finalistas del Fipresci 2023 han sido The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, y Tár, de Todd Field, ambas estrenadas en la Muestra de Venecia (Italia) de 2022, donde ganaron respectivamente las Copas Volpi al mejor actor para Colin Farrell y a la mejor actriz para Cate Blanchett.

Desde su creación en 1999 han ganado este reconocimiento de la crítica internacional cineastas como Maren Ade, Pedro Almodóvar, Paul Thomas Anderson, Alfonso Cuarón, Jean-Luc Godard, Ryusuke Hamaguchi, Michael Haneke, Richard Linklater, George Miller y Chloé Zhao.

La cinta narra la historia de un hombre y una mujer solitarios | Cortesía: Pandora Film

“Estilo extremadamente minimalista”

Aki Kaurismäki, considerado el director de cine más conocido de Finlandia, es más conocido por las premiadas cintas Nubes a la deriva (1996), El hombre sin pasado (2002), Le Havre (2011) y El otro lado de la esperanza (2017), así como por el falso documental Los vaqueros de Leningrado van a América (1989).

El director de cine es bien conocido por su estilo extremadamente minimalista, en trabajos que él mismo escribe, dirige, produce y normalmente edita y donde introduce su estilo personal, al que se le ha considerado "divertido e inexpresivo".

No es inusual que en sus obras la cámara permanezca quieta y que los acontecimientos se muestren de forma sencilla, mientras los personajes se quedan solos, afrontando las consecuencias de sus actos. Sin embargo, a pesar de sus tragedias y reveses, sus personajes no se dan por vencidos y finalmente sobreviven.

El contexto político de su obra está muy influenciado por su actitud hacia el trato que Finlandia da a la clase trabajadora. Y es que en su opinión, las ramificaciones sociales y políticas de las estructuras de clases y la falta de paridad económica convierten a los trabajadores de las clases bajas en engranajes reemplazables de una máquina prácticamente obsoleta.