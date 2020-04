Reflexiona Risptein sobre su filmografía

Frente a una computadora, Arturo Risptein se comunicó con cientos de seguidores que lo vieron desde una pantalla hablar sobre su filmografía y trabajo creativo. El director de más de una treintena de películas, entre ellas El castillo de la pureza y Las razones del corazón, contó anécdotas, compartió su visión sobre el cine y habló sobre su técnica de trabajo.

Fueron 90 minutos de conversación con Roberto Fiesco, quien en 2011 le produjo la película Las razones del corazón. Ambos platicaron como parte de la sesión Jueves de cine en casa Buñuel, iniciativa creada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en asociación con Cultura UNAM ara acercar cultura al público en medio de la contingencia por el Covid-19.

En punto de las 18 horas, ambos comenzaron la plática hablando sobre El diablo entre las piernas, película que estrenaría en salas el 20 de marzo y que retrasó su estreno por el Coronavirus.

El director contó que la idea de la cinta surgió de la mente de Paz Alicia Garciadiego, con quien ha desarrollado “un montón de películas, llevamos 35 años trabajando juntos; es decir, es mucho tiempo. Hemos hecho 14 películas juntos, que es más de lo que muchas carreras y cineastas duran en su vida. Es muy afortunado en ese sentido”.

La escritora realizaba un guion que formaba parte de una beca que le otorgó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes “hoy con tantas complicaciones, pero espero que no ocurra (nada), estaremos detrás del Fonca todo el tiempo”, refiriéndose a su posible desaparición. “Tenía que entregar un guion anual. Se metió un día a su estudio y empezó a escribir, pero yo no tenía ni idea”, recuerda.

Cuando Risptein leyó una historia que abordaba la sexualidad de dos adultos mayores, le dijo que esta era una película que estaba pensada para no filmarse debido a su complejidad. “Me pareció fantástico encontrar a alguien para hacerla, pero por supuesto que nadie la quería realizar porque es una película muy fuerte, compleja”.

Fue entonces que se acercó a la productora Mónica Lozano para pedirle su opinión, “ella hizo tres o cuatro preguntas pero detrás estaba la idea. Dijo que la iba a hacer y empezamos a preparar esto”. El diablo entre las piernas fue estrenada el 12 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En México tuvo una primera exhibición en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Durante la conversación, Arturo Ripstein también contó sobre su estilo de trabajo, donde no se limita a realizar tomas para obtener la mejor: “Llego a toma 15 y 30”. Pero eso sí, siempre teniendo un plan de trabajo para no pasarse del presupuesto: Tienes que planear tu día para saber que tienes tanto tiempo para hacer tantas tomas y luego concluir el plan de rodaje. Yo siempre pretendo no pasarme del tiempo que se me ha dotado”.

Contó que los planos secuencia siempre han sido de su interés porque implican un movimiento continuo, “porque a mí la cámara me importó más que cualquier cosa en el cine. Entonces, evitas la fuerza del montaje, ir por cortes y buscando la ondulación, fluidez de la solución sin cortes que para mí era mucho más satisfactorio”.

El creador dijo que los avances tecnológicos han permitido que ahora sea más sencillo que cuando filmó su primera película, Tiempo de morir en 1966. “Era dificilísimo porque el equipo era otro, cámaras enormes que para moverlas unos tres metros necesitabas a cuatro hombres fornidos que los movían con unos fierros, porque sino no se podía”.

Las sesiones de Jueves de cine en casa Buñuel podrán verse cada semana a través del canal de YouTube de Cultura UNAM. El segundo encuentro estará integrado por María Rojo y Karina Gidi.