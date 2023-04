Se estrena el documental Jirón, la última cinta de Taboada

Motivado por su pasión por la investigación, Christian Cueva apostó por desarrollar una historia existente, pero nunca antes vista. Hace más de una década, Cueva se desempeñaba como reportero y se enteró que un grupo de cineastas filmarían uno de los trabajos de Carlos Enrique Taboada, que nunca vio la luz.

Su amor por el trabajo de Taboada, director de los clásicos de terror Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas, llevó a Cueva a indagar qué fue lo que realmente sucedió para que la película Jirón de niebla, que el realizador comenzó a filmar en 1989 en una hacienda del Estado de México, no se estrenara.

Gossip ¿Ya merito? Confirman que Shrek 5 está en desarrollo con el elenco original

Fue así como en 2013 comenzó una de las investigaciones más grandes que ha hecho y que resultó en un proyecto audiovisual titulado Jirón.

“El origen de todo viene del amor, el cariño y la afición a las películas de terror de Taboada, sin eso nada de lo demás hubiera sido posible. En ese momento se combinaron tanto mi amor por la obra de terror de Taboada como mi instinto periodístico y en mi cabeza se formó la pregunta ‘¿dónde está la cinta?’, esa fue una pregunta que no me dejó en paz hasta que encontramos la película”, afirmó Cueva en entrevista.

Uno de los mayores retos de Cueva fue el proceso de investigación ya que fue como armar un rompecabezas, dijo. En primera instancia entrevistó a las personas allegadas a él que conocían la obra o tuvieran alguna cercanía con Taboada. Entre ellos Pablo Guisa, quien funge como el productor ejecutivo de dicho proyecto y Rocío Amézquita, la viuda del cineasta.

“Fue por lo menos un año de pura investigación previa, más todo el tiempo que nos llevó hacer el documental para conocer a Taboada en un sentido personal, lejos del creador, quería conocerlo en todas las formas posibles. Empecé a buscar a las personas que trabajaron en Jirón de niebla, una persona me guió a otra y siempre surgían más preguntas.

“Primero armamos ese rompecabezas de todos los recuerdos que la gente tenía en la cabeza porque esto sucedió hace más de 30 años, por más que la gente tenga buena memoria, a veces es difícil darte cuenta qué sí es verdad y qué quizá la mente transforma un poco. Luego fue encontrar la verdad detrás de todos los recuerdos de esta gente”, expresó.

Ya teniendo la historia, el siguiente paso fue recabar el material. Se adentró en la misión de encontrar el largometraje original. Tras un exhaustivo periodo de búsqueda, encontraron el pietaje, pero no como lo esperaban.

“En la filmoteca de la UNAM se localizaron dos casetes que contienen el 70-75 por ciento de la película en estado regular, son casetes que tienen un daño, no todos tienen sonido, es como una parte de la película, no está la cinta competa, no la hemos encontrado completa y sigue ahí en espera de que alguien con la capacidad legal para hacer algo pueda sacarlo”, explicó el documentalista.

Jirón de niebla aborda la trama de un joven que, luego de matar a su tía comienza a ser acechado por su fantasma. Jirón, el documental que cuenta el misterio de la quinta película de Carlos Enrique Taboada, ya está disponible en circuitos de cines culturales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otro lado, tras el estreno de este proyecto, Cueva, quien fue co escritor de La exorcista (2022), comenzará a buscar nuevas historias de ficción.

“La vida va cambiando, cuando comencé a hacer Jirón estaba interesado en hacer periodismo y documentales; durante mucho tiempo hice realities de televisión, pero ahora estoy interesado y trabajando en el área de la ficción. Actualmente estoy trabajando en varios proyectos para plataformas”, finalizó.