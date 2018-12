Aquí el primer trailer de Men In Black con Chris Hemsworth y Tessa Thompson

La franquicia Men In Black está de regreso pero con nuevos personajes que llegan de la mano de Chris Hemsworth, mejor conocido por su papel de Thor y Tessa Thompson, quien interpretó a Valquiria para Thor: Ragnarok.

Sony reveló hoy el trailer oficial de la que sería la cuarta parte de esta saga "Men In Black: International", la cual aunque no es una continuación directa de las tres primeras cintas protagonizadas por Tommy Lee Jones y Will Smith, mantiene el mismo concepto de lo que son los Hombres de Negro.

En esta nueva película, Tessa será la aprendiz de Chris, con quien vivirá una nueva aventura que se desarrollará en Londres,. pues ahora Men In Black se internacionaliza y recorre varias ciudades del mundo para combatir cualquier tipo de amenaza del espacio.



El filme llegará a la pantalla grande el 14 de junio de 2019, así que será el próximo verano cuando puedas disfrutar de una de las de las comedias de ciencia ficción más esperadas.