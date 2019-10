Un reto secuela de Call me by your name: James Ivory

MORELIA. Después de haberse llevado el Oscar en la categoría de Mejor Guion Adaptado por su trabajo en Call me by your name, James Ivory está seguro que realizar una secuela de esta historia no es cosa fácil. En una minirueda de prensa con medios mexicanos, el director y guionista fue cuestionado sobre la idea de Luca Guadagnino por realizar una segunda entrega de esta historia.

“Le deseo buena suerte, porque son 350 líneas de dialogo sin parar. Dialogo en inglés, así es que haber como lo logra. Leí el libro y es un buen material, pero le deseo suerte con lo que venga”, respondió el cineasta, quien mostró sorpresa al escuchar la noticia sobre esta secuela que se basa en Find me , novela realizada por André Aciman, ubicada años después del último encuentro de Eliot y Oliver , y que saldrá a la venta este próximo sábado.

El estadounidense de 91 años también lamentó que en la película protagonizada por Armie Hammer y TimothéeChalamet se hayan omitido las escenas con desnudos. “No tuve reservas, eso es culpa del director y los protagonistas, porque venía en su contrato que no podían que estar desnudos. Pero si conoces mis otros filmes, podrás ver que hay desnudos completos todo el tiempo. Yo no tengo problema con ello; en Europa no nos importa, no son tan puritanos como en Estados Unidos” afirmó.

Ivory es uno de los invitados especiales del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde además de presentar un ciclo con lo mejor de su filmografía, recibió la Medalla Filmoteca y develó una butaca en la que se plasmó su nombre. Ahora prepara un libreto sobre la novela francesa Para acabar con Eddy Bellegueule.