"Ya no estoy aquí", semifinalista para el Oscar a Mejor Película Internacional

La Academia de Hollywood dio a conocer la shortlist de las películas que aspiran por una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional, entre las que se encuentran Ya no estoy aquí, producción mexicana dirigida por Fernando Frías de la Parra.

La cinta mexicana aparece en la lista junto con otras dos películas latinoamericanas: La llorona, proveniente de Guatemala; y El agente topo, de Chile, que también se encuentra en la shortlist por una nominación en la categoría de Mejor Documental.

Night of the Kings, originaria de Costa de Margtil también forma parte de la lista junto con otras producciones como la noruega Hope; Collective de Rumania; la cinta rusa Dear Comrades!; A Sun, una película tawanesa y The man who sikd his Skin, proveniente de Túnez.

Charlatan, de República Checa; Another Round, de Dinamarca; Two of Us, proveniente de Francia, Better Days originaria de Hong Kong y Sun Children, producción de Irán, completan la lista de 15 semifinalistas en semifinalistas en esta categoría.

Ya no estoy aquí sigue la historia de Ulises, un joven que forma parte de una pandilla de Monterrey llamada Los Terkos, fanáticos de la cumbia rebajada. Tras un malentendido con un grupo de crimen organizado, el joven de 17 años debe viajar a Nueva York donde además de adaptarse debe luchar por no perder su identidas.

Esta cinta tuvo su estreno en México dentro de la edición 2019 del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde ganó el Premio del Público y el Ojo a Largometraje Mexicano. Posteriormente fue seleccionada para participar en el Festival de Tribeca, así como en el Festival Internacional de Cine de El Cairo.

Netflix adquirió sus derechos de distribución y estrenó la película tanto en su plataforma de streaming como en algunas salas de cine. Mientras que para la promoción de la cinta, los directores Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón expresaron su apoyo.

Ya no esto aquí fue nominada a 13 Premios Ariel, de los cuales logró llevarse 10, incluyendo el de Mejor Director para Fernando Frías de la Parra y Mejor Película.

El anuncio de nominados al Oscar lo dará a conocer la Academia de Hollywood el 15 de marzo. Mientras que la ceremonia de premiación se realizará el 25 de abril.