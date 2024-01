Cómo utilizar un personaje de dominio público como Mickey Mouse

Las primeras versiones de Mickey y Minnie Mouse entraron al dominio público a principios de este año, 95 años desde que fueron presentados al público en la película Steamboat Willie.

Pero antes de poner manos a la obra, hay varios detalles que se deben considerar, como el hecho de que sólo la primera versión de estos dibujos animados es la que ahora será de dominio público.

Antes de esta noticia sólo podían usarse de manera transformadora bajo la excepción de uso legítimo, un término que en Estados Unidos permite a los creadores transformar otras obras existentes siempre que creen algo nuevo y diferente a ellas.

En un caso reciente, esta característica del sistema de derechos de autor de Estados Unidos reiteró que sólo funcionaría cuando las obras no compitieran entre sí.

Pero a partir del 1 de enero de 2024, ese factor es irrelevante para los primeros Mickey. Mientras los creadores no engañen a los consumidores sobre el respaldo o la conexión de Disney, no utilicen la imagen posterior de Mickey y no utilicen a Mickey o los personajes de Steamboat Willie como marca registrada, son libres de hacer lo que quieran.





Seguramente lo primero que quieres saber es: ¿Puedo usar a Mickey en mi país?

Muchas jurisdicciones tienen términos diferentes para los derechos de autor, por lo que es posible que los primeros Mickey todavía no sean gratuitos en algunos lugares, por lo que todo dependerá de dónde publiques o muestres el trabajo.

Por ejemplo, cuando se trata de una obra en línea, la empresa demandante no puede simplemente elegir cualquier país: debe haber alguna conexión entre las partes con el país en el que están siendo demandadas.

La cuestión entonces será asegurarte de que tu trabajo creativo se limite al primer Mickey. Por ejemplo, cuando Winnie the Pooh pasó a ser de dominio público en 2022, sólo la versión de A.A Milne era de uso gratuito, por lo que la película de terror realizada poco después no incluía la famosa camiseta roja utilizada en la versión de Disney.

Una marca registrada es muy diferente a los derechos de autor. Las marcas comerciales pueden durar para siempre, siempre que se renueve el registro, pero no hay restricción en el uso de logotipos y nombres que sean marcas comerciales siempre que no los utilice como su propia identidad de marca o marca, y no engañen o confundan a los consumidores en cuanto al origen de productos. Eso significa que no puedes llamar a tu empresa "Mickey Mouse" o "Steamboat Willie", pero puedes usar la imagen de esos primeros personajes en tu marketing (siempre que no se utilice como tu logotipo o reconocimiento de marca).

Ya existen en línea una serie de fan fiction y quizás incluso algunas adaptaciones más atrevidas que utilizan a Mickey Mouse. La fan fiction a menudo también constituye una infracción de derechos de autor, pero el riesgo de ser demandado es ligeramente menor. Las empresas tienden a perseguir a quienes realizan tratos comerciales y a aquellos que consideran que perjudican su imagen de marca. Incluso Banksy ha incorporado a Mickey en una obra (probablemente vista como una parodia y, como tal, no infractora).

Por otro lado, los editores comerciales son increíblemente reacios al riesgo y, por lo tanto, si desea utilizar Mickey, tenga en cuenta que puede haber problemas para lograr que un editor caiga. Además, la comercialización de su trabajo creativo puede ser un problema dependiendo de las marcas comerciales en las diferentes categorías y de dónde las comercialice. Además, sólo obtendrá protección de derechos de autor sobre los elementos originales que agregue al trabajo.

Así que sí, sube y comparte la película original, pinta esos primeros Mickeys, canta una canción sobre “Steamboat Willie” y disfruta de las comedias de terror que se estrenarán.

Por cierto, en 2025 Popeye pasará a ser de dominio público, ¡así que no te sorprendas si pronto llegara una nueva versión de terror de él!





* Profesora de Derecho, Western Sydney University.