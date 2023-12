Adiós a Cristina Pacheco: así fue su último programa en Canal Once

Cristina Pacheco, una de las escritoras y periodistas más admiradas de México, murió este jueves 21 de diciembre a los 82 años, luego de que a inicio del mes abandonó su programa en Canal Once debido a problemas de salud graves.

Su hija Laura Emilia Pacheco confirmó el deceso por medio de su cuenta de Facebook.

"Con dolor mi hermana Cecilia y yo participamos en el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco", publicó en la red social.

En su último programa televisivo, Cristina Pacheco entrevistó para Canal Once en “Conversando con Cristina Pacheco” a Orquesta Basura, que se transmitió el 12 de diciembre de 2023.

Pacheco sentada en el set que por años fue testigo de grandes conversaciones entre la periodista y sus invitados, recibió a la Orquesta Basura con entusiasmo, una banda que crea música a partir de materiales desechables, integrada por Bryan, Yayo, Fores y Paco.

La conductora no perdió el tiempo para agradecer a sus espectadores y destacó su participación en el programa de televisión.

“Aquí se escucha una voz maravillosa, la del público, que no ha acompañado durante tantos años, que ha sido de verdad un motivo de extraordinaria felicidad”, dijo Cristina Pacheco.

Después, les dio la palabra a los artistas, quienes contaron acerca de su última gira por Europa y todo lo que experimentaron al llevar su música diversa al otro lado del mundo.

Justo ese viernes, al término de la emisión de "Conversando con Cristina Pacheco”" la conductora se dirigió a su público, pidiendo su comprensión, por si de pronto se le iban las palabras y anunció su retiro.

"Antes que nada, con mucha emoción, quiero agradecerles su apoyo, su constancia, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años.

El fin de una era. Despedimos con mucho cariño a nuestra querida Cristina Pacheco, quien hoy anunció que se retira de la vida pública tras más de 50 años dando vida a un sin fin de historias. Cristina Pacheco es parte fundamental de la historia de Canal Once. Hoy me informó su decisión de suspender sus programas por motivos de salud. Extraordinaria mujer, siempre alegre y a quien, sin duda, la vamos a extrañar todos los viernes en Conversando con Cristina Pacheco y sábados.



Extraordinaria mujer, siempre alegre y a quien, sin duda, la vamos a extrañar todos los viernes en @Conversando11TV y sábados en… pic.twitter.com/0MvKyx1Ez7 — Carlos Brito (@carlosbritolav) December 2, 2023

"Han sido para mí presencias vivas mágicas, son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia. Lo mismo que mis compañeros a quienes quiero agradecer su apoyo", expresó en una emotiva despedida.

Cristina Pacheco dijo que decía adiós temporalmente por razones de salud y aseguró que era importante atenderse.

"Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves y hoy tengo que aprender a soportar algo a lo que me está enfrentando la vida. No exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente Conversando con Cristina", finalizó la presentadora.

