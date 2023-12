¿Cómo surgió el programa de Cristina Pacheco "Aquí nos tocó vivir"?

Cristina Pacheco anunció que se retirará temporalmente de la televisión poniendo en pausa su programa “Aquí nos tocó vivir”. Por casi 50 años Cristina exploró diversos rincones de la Ciudad de México para mostrar cómo viven los chilangos, desde sus carencias hasta las cosas que más disfrutan de la ciudad.

Aquí nos tocó vivir es una frase que encierra la complejidad de las vida en una de las urbes más grandes del mundo y a la cual Cristina dedicó casi medio siglo dando voz a sus habitantes.

¿Cómo surgió? Aquí te contamos la historia de uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana.

¿Cómo surgió Aquí tocó vivir?

En entrevista para Proceso, Cristina Pacheco cuenta que la primera emisión del programa fue en mayo de 1978, pero cobró fama en los años ochenta. La idea original fue de José Priani quien le sugirió al entonces director de Canal Once, Pablo Marentes, un programa donde se abordara el problema de la vivienda desde el punto de vista arquitectónico.

Sin embargo, luego de empezar a convivir más con las personas el programa dio un giro hacia la crónica donde la identidad y evidenciar la injusticia, fueron los ejes del programa.

“Aquí nos tocó vivir no es un programa de denuncia pero tampoco la evito; sólo muestro con menos adjetivos y más verbos que es una injusticia que la gente viva entre la basura y el presidente municipal viva en una mansión”, dijo la periodista Cristina Pacheco.

Cristina admitió que tiene un gran amor por la Ciudad de México, y fue ese mismo amor el que la orilló a hacer Aquí nos tocó vivir por 45 años.

“La Ciudad de México es mi vicio, no puedo estar sin ella, me gustan hasta sus defectos. Pero me duele verla tan rota y tan deteriorada. Parece que muchas cosas se hacen para incomunicarnos y no para comunicarnos. Me duele que el temor y la violencia nos priven de los espacios públicos.”

Cristina Pacheco anunció el pasado viernes que se retiraría porque estaba enferma, si bien no detalló cuál era su padecimiento, sólo dijo que era temporal.

"Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves y hoy tengo que aprender a soportar algo a lo que me está enfrentando la vida. No exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente Conversando con Cristina”, dijo al dar la noticia.