Cuestionario Proust: Ana Elena Mallet

Es especialista en diseño moderno y contemporáneo, además de curadora especializada. Ha llevado a cabo importantes exposiciones en México y colaborado en muestras en Estados Unidos y Francia. También fue asesora curatorial para las exposiciones: In a Cloud, in a Wall, in a Chair: Six Modernists in Mexico at Midcentury (Art Institute of Chicago, 2019-2020); Found in Translation y en el proyecto Destination: Mexico para la tienda del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) 2012, entre otras. Fue miembro del comité asesor de la Bienal de diseño de Londres en 2016 y 2018.





¿El principal rasgo de tu carácter?

La curiosidad.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Momentos de paz y risas.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

A estas alturas ninguno. Ya me acepté como soy, y estoy contenta con lo que tengo.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La gandallez.





¿Tu gran miedo?

Perder el miedo.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

De enorme satisfacción y felicidad.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Domingos en la cama.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La paciencia.

¿La persona viva a la que más admiras?

Tengo una legión de personas que admiro, que son, por ejemplo: Paola Antonelli, Alfonso Morales, Cuauhtémoc Medina y Osvaldo Sánchez.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No pierdo el tiempo en eso.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Por más que reviso no las encuentro, realmente no sé.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

No lo hago.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La atención hacia los otros y la curiosidad.

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

El diseño.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Cada etapa es una felicidad distinta.





¿Qué talento te gustaría tener?

Un oído más musical.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Ser menos aprehensiva.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Hacer lo que me apasiona.

¿Dónde te gustaría vivir?

En París o al lado del mar.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi tiempo.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Con Alexander Girard.





¿Tu pasatiempo favorito?

Ir a museos y exposiciones





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Una vasija de Tonalá.

¿Cómo te gustaría morir?

En paz.





¿Tienes un lema?

“Todo lo que no es dado es perdido”.