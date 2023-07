Cuestionario Proust: Arturo Flores

A los 17 años comenzó a despuntar en el mundo del automovilismo en Estados Unidos. Oriundo de Léon, Guanajuato, empezó su andar en la F4 USA con excelentes resultados, donde destaca una victoria en el GP de México. Luego de iniciar en el mundo del Karting, para dar el siguiente paso de la mano de Emerson Fittipaldi, una vez dentro de los seriales, su destino está en la Indy, a donde espera llegar en los próximos años.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy una persona relajada, muy sociable y también alguien que nunca se rinde.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

La felicidad perfecta para mí es trabajar por algo y sentir esa satisfacción al final cuando lo consigues, porque sabes que lo bueno no viene fácil.

¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Podría ser mi poca tolerancia al fracaso, pero al mismo tiempo pienso que muchas veces deberíamos de aprender de él.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Que sean groseras, ese tipo de personas que tratan mal a otras, se me hacen muy desagradables.





¿Tu gran miedo?

No tener libre albedrío, pero creo que en el fondo me da mucho más miedo el fracaso.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Me encuentro muy emocionado, animado y concentrado para mi próxima carrera.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Hacer unas cheese fries.

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Yo creo que la confianza, ya que muchos coach la sobrevaloran, porque muchas veces no se encuentra sustentada desde la habilidad de cada uno y esto puede llegar a ser muy prejudicial, porque, aunque tengas el autoestima muy fuerte caes en la soberbia, y al final del día no significa nada. Si no le sumas confianza y motivación auténticas, podrías lograr resultados poco favorables.





¿La persona viva a la que más admiras?

Pato O´ward es una persona súper humilde y exitosa.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Hago muchas referencias de Star Wars, cómo your lack, soy un poco nerd, jeje





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Creo que la mentira está bien, siempre y cuando protejas a otra persona que estimas y que no esté en riesgo, además de cuidar el no tomar decisiones por ella o dañar a terceras personas.

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Creo que la perseverancia, pues es muy admirable cuando un hombre fracasa y se levanta nuevamente en múltiples ocasiones. Un gran ejemplo para mí es mi papá, pues él también ha fracasado en algunos negocios, pero siempre lo veo intentando una y otra vez hasta lograr su objetivo.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Al igual que el hombre, la perseverancia es importante.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Definitivamente el gran amor de mi vida son “las carreras”.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Yo creo que soy muy feliz, alrededor de las 7:00 AM todos los viernes, sábados y domingos de cada semana, ya que esos días y en esos horarios, siempre estoy en una pista preparándome para el reto que sigue.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me encanta la música, toco el piano, la guitarra y el ukelele, pero aún me falta perfeccionar la guitarra, me encantaría poder tocarla mejor.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Trabajar cómodamente bajo presión

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Considero que fue cuando gané el Gran Premio de México.





¿Dónde te gustaría vivir?

Me encantaría vivir en un lugar donde hubiese mucha nieve, o también en Puerto Escondido, donde hay playa.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Considero que son mis cascos, ya que en todos siempre que los utilizó les coloco una imagen de la Virgen de Guadalupe y es un bien muy preciado, como si fuera mi amuleto.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Friedrich Nietzsche y Descartes, ya que siento que son dos figuras que son muy importantes para todo el mundo.





¿Tu pasatiempo favorito?

Además de practicar en una pista, disfruto mucho la música, me encanta tocar el piano, la guitarra, el ukelele, tomó clases de ukulele musical, me gusta escuchar música, mi género favorito es el rock y la música clásica.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Yo creo que me gustaría reencarnar en halcón peregrino ya que logra alcanzar hasta 400 kilómetros por hora, además de que es una ave muy libre.

¿Cómo te gustaría morir?

Me gustaría morir ya grande y en un coche de carreras, creo que nada es mejor que morir haciendo lo que más querías, donde das tu mejor entrega porque es algo que amas.





¿Tienes un lema?

Pues no sé si sea lema, pero siempre me digo : “Si vas hacer algo hazlo al cien por ciento, si no estás entregándote al cien no vale la pena que lo hagas”.