Cuestionario Proust: SYML

SYML es el proyecto solista del artista Brian Fennell. Nacido y criado en Seattle, estudió piano y se convirtió en un productor autodidacta, programador y guitarrista. Debutó en 2019 con un LP que incluía las exitosas canciones "Where's My Love" y "Girl", seguido del EP lleno de pesar titulado DIM, lanzado en 2021. Su nuevo disco, The Day My Father Died (2023), cuenta con colaboraciones de artistas como Guy Garvey, Sara Watkins y Charlotte Lawrence. Este 22 de agosto el artista ofrecerá una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional.





¿El rasgo principal de tu carácter?

Curiosidad.





¿Cual es tu idea de felicidad perfecta?

En mi vida en este momento, la felicidad se encuentra en la búsqueda de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida, pero no creo que llegaremos a la "felicidad".





¿El rasgo que más te desagrada de ti?

Puedo ser bastante cínico, y odio eso.

Cultura Cuestionario Proust: Valle

¿Y qué es lo que más te disgusta de los demás?

No me gusta cuando la gente es confiadamente odiosa. Sobre todo cuando se basa en la religión.





¿Tu mayor miedo?

SASQUATCH.





¿Cuál es tu estado mental actual?

Hambriento de crear.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Las velas.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Castidad.





¿La persona viva que más admiras?

Mi madre y Paul Simon.





¿A qué persona viva desprecias más?

No quiero decir su nombre.

Cultura Cuestionario Proust: Laura Guevara

¿Qué palabras o frases usa con demasiada frecuencia?

“Absolutamente” y “totalmente”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando la gente me pregunta sobre deportes.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Dulzura.





¿Y qué es lo que más te gusta de una mujer?

Dulzura.

Cultura Cuestionario Proust: Arturo Flores

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi esposa e hijos.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

De vacaciones con mi familia, sin teléfono.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría ser mago.





Si pudieras cambiar algo de ti mismo, ¿qué sería?

Estoy constantemente tratando de estar en mejor forma y beber menos.

Cultura Cuestionario Proust: Hannia Rodríguez

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Intentar ser un buen padre.





¿Dónde te gustaría vivir?

En Ámsterdam.





¿Cuál es tu activo más valioso?

El piano en casa de mi madre.





¿Con qué figura histórica te identificas más?

Mr. Rogers.





¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

La bicicleta de montaña.

Celebridades Cuestionario Proust: Rubio

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿cuál sería?

Llama.





¿Cómo te gustaría morir?

No en un accidente de avión.





¿Tienes un lema?

“Nadie sabe lo que están haciendo”.