Dives presenta su indie-pop austriaco en el Cervantino

En el foro `El Trasnoche", el público agradeció, no sólo las canciones, sino también la “buena vibra” que emanaban las cantantes de Dives, quienes hicieron un gran esfuerzo por comunicarse con su público cervantino en español, logrando con ello, a parte de cálidas risas, mayor conexión desde la primera canción.

Con notas que oscilaban entre el grunge, el inde y el happy punk, el grupo conformado por Dora, Tamara y Viktoria, inició la velada con una de las rolas que puso a las cantantes entre las bandas más escuchadas de Viena: “Shrimp”, cuya letra fue la primera canción que compusieron juntas.

Las cantantes relataron que esa canción surgió luego de que se conocieran en 2015 en un campamento musical para mujeres jóvenes, donde, podían intentar tocar con gente distinta, un experimento que les resultó interesante y ahora muy provechoso.

Otras canciones que interpretaron fueron “Walking the Dog”, “I feel better now”, “Streets”, “100 Times”, entre otras canciones, que poco a poco fueron complejizando su composición, provocando que las notas se inclinaran a un estilo aún más indie con notas de guitarra que alargaban suavemente cada nota, así como un bajo super marcado que de pronto contaba con distorsiones bastantes interesantes.

Casi a la mitad del concierto, la baterista Dora, quien hizo una extraordinaria muestra de su habilidad para ejecutar las percusiones, preguntó al público si tenía frío, para luego invitarlos a levantarse de sus asientos e invitarlos a bailar al ritmo de la canción “Hamburger”, que según la vocalista Tamara, critica el “sexismo” y la idea de que “una mujer no puede comerse un hamburguesa completa”.

Al final, el público sintió tanta empatía por las artistas que no pudieron evitar pedir otra canción que llamó mucho la atención porque la vocal Tamara grabó un par de riffs de guitarra que comenzaron a repetirse para poder cantar con toda su fuerza sus últimos momentos en la gran Fiesta del Espíritu.

Próximamente las chicas de Dives se presentarán el 16 de octubre en Morelia Michoacán; el 19 en Hidalgo del Parral Chihuahua; y el sábado 28 en la Ciudad de México, como parte del Circuito Cervantino.