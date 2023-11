Ecos sesenteros en el festival Hipnosis 2023

La edición 2023 del Festival Hipnosis es quizá la mejor de todas las que se han presentado, no sólo por la ejecución de su repertorio, sino por los detalles a favor que hicieron este festival.

De inicio, la idea de los escenarios contiguos es fenomenal. Evita las molestias innecesarias de festivales más grandes, como Corona Capital; la idea de llevarlo a Iztapalapa abre las puertas a eventos no necesariamente organizados por Ocesa, sin que estos sean fracasos como Hell and Heaven.

Los grupos, hay que reconocer que en esta edición fueron muy bien pensados, pues fueron del "medio mainstream", al total mainstream. La aparición de Melody 's Echo Chamber y The Brian Jonestown Massacre, son como ejemplos, dos actos de nicho que pudieron congregar a su público.

Panda Bear + Sonic Boom y The Flaming Lips tocaron en su totalidad sus álbumes más sonados, Reset y Yoshimi Battles the Pink Robots

De hecho, si no fuera por festivales como Hipnosis, conceptos y bandas como Panda Bear + Sonic Boom o The Flaming Lips, jamás en la vida tendrían la oportunidad de presentarse ante públicos como el suyo.

A propósito, Panda Bear + Sonic Boom y The Flaming Lips tocaron en su totalidad sus álbumes más sonados, Reset, de Panda Bear + Sonic Boom, y The Flaming Lips con su aclamado álbum de 2002 Yoshimi Battles the Pink Robots, que presentó la mejor producción de 2023 a su público.

Los oscuros de esta edición por supuesto fueron los prohibitivos precios para los asistentes, que nos muestran que los pequeños organizadores a veces corren el riesgo de realizar las mismas prácticas de Ocesa.

Los momentos más elevados del festival fueron las presentaciones de The Flaming Lips y Panda Bear + Sonic Boom; con rollos de asistencia visual, ambos shows presentaron completos sus álbumes más una oda visual. Excelentes.