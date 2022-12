La montaña rusa de The Black Angels

Muchos ya los consideran unas leyendas del rock psicodélico del siglo 21. Y es que a lo largo de sus casi dos décadas de trayectoria el conjunto ha sabido hacerse de un público fiel, que siempre espera con ansias una nueva dosis de garage rock de este quinteto, ya sea por medio de alguna nueva grabación o de algún concierto.

Pero este 2022 la banda oriunda de Austin, Texas nos regaló ambas cosas. Primero lanzaron en septiembre su sexto disco Wilderness of Mirrors, y luego volvieron a México para presentarse en el festival Hipnosis, donde refrendaron su lugar como una de las bandas más cumplidoras del psych-rock moderno.

Así que nos reunimos con los guitarristas de la banda Christian Bland y Jake Garcia, quienes junto con el multi-instrumentista Ramiro Verdooren formaron parte del equipo que coprodujo este nuevo álbum.





Que gusto platicar con ustedes, ¿cómo está todo en Austin?

Bien, la ciudad está explotando, creciendo a lo grande por la afluencia de personas que vienen de California en los últimos cinco años. A veces es difícil ver crecer la ciudad de esa manera, ya sabes, es como un arma de doble filo porque por un lado creemos que eso ayudará a que cada vez más gente venga a vernos, aunque al mismo tiempo, bueno… Algunas de las personas que se están mudando para acá no son exactamente personas con la mente más abierta... Antes esta era una ciudad muy soñolienta y ahora es como un gran negocio donde muchos de los artistas ya no pueden permitirse vivir, pero bueno, sigue siendo una gran ciudad. Nos encanta de todos modos y no nos gustaría mudarnos.





Acaban de tocar en México por cuarta ocasión… ¿Cuál es su mejor recuerdo de acá?

Son muchos… El primero fue ir al centro y ver todas las ruinas antiguas, por ahí de 2005, porque fuimos acompañando a los Cynics en aquel entonces. Pero bueno, nos encanto todo, la cultura, que es increíble, la comida, la gente que es tan amable Y obviamente, la arquitectura, que también es increíble. Tienen mucha historia y eso es increíble





Los que no pudieron verlos en vivo esta vez, ¿de qué se perdieron?

De un viaje en montaña rusa, porque durante el show es un constante sube y baja a lo largo de nuestras canciones favoritas … Fue un poco más de una hora en la que recorrimos nuestro catálogo, un buen viaje por la historia de los Black Angels.

Este año también entregaron un nuevo disco, ¿qué nos puedes contar de él?

Comenzamos a grabarlo desde 2019 con nuestro amigo de mucho tiempo Brett Morrison, en su estudio de Austin. Y bueno, primero pensamos que lo tendríamos listo para el verano de 2020, pero debido a las circunstancias que todo el mundo conoce ya no se pudo, pero lo bueno fue que ese tiempo extra nos permitió perfeccionar el álbum, primero déjalo marinar y luego trabajarlo… Ese ha sido el período más largo que hemos tenido entre un disco y otro, pero todo salió a la perfección, y creo que el resultado final es exactamente como lo teníamos en mente…. Lo que escuchas es justo eso, así que estamos muy orgullosos de ello.

Después del sencillo “Firefly”, que es una especie de homenaje al pop francés de los sesentas, con la colaboración de Lou Lou Ghelichkhani, de Thievery Corporation, quien canta tanto en francés como en inglés, su siguiente track promocional fue “El Jardín'', en cuyo videoclip actúan Austin Amelio (The Walking Dead) y su hijo Lev.





Y en “El Jardín'' se animan por primera vez a cantar en español.

Sí, es la primera vez que lo hacemos, aunque no se porque no lo habíamos hecho desde antes… Bueno, es que en este caso Ramiro nos ayudó con la letra… Tenemos la ventaja de tener español y francés en esta banda, lo cual es genial, supongo que eso nos hace más internacionales y que nos ayuda a comunicarnos con más gente, sin importar dónde viva cada quien o de qué país sea. De todos modos la música es un idioma universal y es lo que nos mantiene unidos.





Hablando de temas internacionales, tienen otra canción nueva que se llama “La Pared'' y que habla de la insistencia de cierto personaje (Donald Trump) por construir muros.

Si, a veces desearíamos simplemente no tener que volver a mencionar su nombre, pero bueno, es una canción con la que queríamos decir que estamos en contra de todos los conceptos de muros, no nos gusta eso, es algo muy de la estupidez de los seres humanos y algo que solo provoca división entre las personas, el no saber sobre la cultura de otras personas nunca puede ser bueno





¿Cómo se sienten en este momento político que está viviendo su país?

Es algo muy frustrante, porque ves muy pocas opciones, constantemente se siente como si estuvieras atrapado en un lugar difícil, y en parte de eso se trata el álbum Wilderness of mirrors, a ese sentimiento de estar atascado y a la idea de que siempre puedes crecer y mirar hacia adentro, tratar a los demás como te gustaría que te trataran, en fin… solo hacemos lo que creemos que es lo correcto.





Ya que nos pusimos reflexivos, ¿creen que Wilderness… es un álbum más tranquilo y más introspectivo que sus discos anteriores?

Bueno, depende cómo quieras interpretarlo. creo que por un lado las letras de estas canciones son bastante pesadas y fuertes en relación con lo que está pasando en el mundo, aunque sí, probablemente la música no suene tan pesada… creemos que al final suena como algo agradable.





Están cerca de cumplir dos décadas como banda y me llama la atención que algunas de las canciones de su primer LP siguen siendo algunas de las más populares del grupo, ¿cómo recuerdan los días de su debut?

Si que lo recordamos, en ese momento no sabíamos bien cómo nos gustaba grabar, ni nada. simplemente lo hicimos a nuestra manera y de alguna manera creo que seguimos haciéndolo así, en nuestros propios términos… 20 años suenan como mucho tiempo, pero se han pasado volando, no parece que hayan sido 20 años, la verdad… Como músicos, somos afortunados de poder explotar nuestra creatividad de esta forma y compartirla con la gente





Hablando de compartir su arte con la gente, hace poco salió una miniserie sobre la historia de Spotify y su controvertido modelo de negocios. ¿Qué opinan del tema?

Bueno, los artistas, siempre le estamos sufriendo, básicamente porque suele importarnos más el arte que el dinero… Afortunadamente tenemos gente que vigile eso y que se asegure de que nos paguen bien, para poder seguir haciendo esto… No nos gusta mucho el actual modelo de negocio, ¿pero qué podemos hacer al respecto? Evidentemente ya no es lo mismo que antes, y si vendiéramos discos compactos tendríamos más dinero… Las bandas de los años ochentas y noventas todavía alcanzaron a hacerse ricas para poder estar actualmente ahí, sentadas en sus mansiones, pero nosotros no… Nosotros solo podemos andar por ahí, en nuestros autos usados y pensando en cómo ser más creativos… Todo esto tiene un lado bueno y uno malo porque, si se aprovechan de nosotros, pero por otra parte tenemos acceso a toda la música como nunca antes, creemos que es una gran herramienta porque puedes escuchar a Frank Sinatra y después a alguna banda de Indonesia… lo único que aún no entendemos es cómo es que simplemente alguien decidió démosle a todos la música gratis y lo hicieron sin preguntarnos a los artistas, es un mundo loco, en fin… Solo podemos verle el lado positivo a todo esto.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Finanzas Mexicanos tendrán Navidad sin regalos

Mundo Migración en México sigue en aumento