[Entrevista] The Brian Jonestown Massacre: La nueva protesta es la reflexión

A inicios de los 90, cuando el rock alternativo comenzaba a apoderarse de los charts mundiales, el airplay y la MTV, aparecieron bandas y artistas que dibujaban sus propuestas sonoras y estéticas, con las influencias que sus antecesores del synth pop de los 80 hicieron a un lado, y hasta llegaron a negar, el arte de la cultura popular de los años 60.

En el Reino Unido el movimiento Madchester y el britpop regresaban a la memoria las grandes épocas del rock inglés sesentero; en ciertas partes de Europa y en Japón, bandas como Stereolab o Pizzicato Five evocaban la era espacial y el lounge a la Juan García Esquivel. Y del otro lado del planeta, en Estados Unidos, en el grunge, Nirvana citaba a The Beatles como una de sus principales influencias; R. E. M. continuaba los ecos del jangle rock y algunas bandas como Sonic Youth o Yo la Tengo, tomaron prestados rasgos de The Velvet Underground.

De todo el espectro creativo de la época, una sola banda ha sobrevivido a sí misma al paso del tiempo, de las modas y de la clonación sonora. Una banda con más de 20 álbumes en más de 30 años, que se resiste a abandonar sus raíces californianas al estilo del garage de las recopilaciones Nuggets o el sonido de los Beach Boys. Esa banda lleva los 60 hasta en el nombre: The Brian Jonestown Massacre.

Platicamos con su líder, el carismático Anton Newcombe, a propósito de su próxima visita a la ciudad de Querétaro y al Festival Hipnosis, en la CDMX, en una charla en la que también hablamos de los años 60 y de los jóvenes del siglo XXI, pero también de su último disco y de los caóticos tiempos en los que estamos envueltos actualmente.

Ahora que regresan a México se nos ocurrió revisar las veces que han estado por acá. ¿Cuál de todas sus visitas han disfrutado más?

La última vez que tocamos en la Ciudad de México estuve enfermo, solo en la habitación. Tocamos únicamente por treinta minutos, así que esta vez es muy importante para nosotros. Amamos al público mexicano, y en el Festival Hipnosis hay muchas bandas también excelentes. Estamos muy entusiasmados por tocar ahí.





Pero además en esta ocasión sumaron otra fecha…

Sí, haremos dos fechas en esta visita. El día anterior a Hipnosis estaremos en Querétaro.

Ustedes tienen una influencia muy fuerte de las bandas sesenteras. ¿Qué opinas de que artistas como Paul McCartney o los Rolling Stones sigan grabando discos y llenando estadios? Por cierto, ¿ya escuchaste lo nuevo de los Stones?

No, aún no lo escucho. Creo que la gente, como músicos, deben tocar hasta donde quieran y puedan tocar, eso es algo bueno. Pero como negocio, no lo sé. Yo quiero seguir tocando porque será un desafío para mí cuando ya no lo pueda hacer. No lo hago por dinero, pero el dinero puede hacer que mi perro baile (risas).

"No me preocupa. Para mí la música es hacer cultura. Hacer juntar a la gente y que todos se junten. Es celebrar la vida desde el corazón. No es el money, money, money... Para mí es muy loco hacer las cosas sólo por dinero. Es la diferencia con estos chicos", añade.

Y por supuesto que la prueba del amor por la música por parte de The Brian Jonestown Massacre puede ser constatada. Jamás en 30 años de carrera han sido certificados con algún disco de plata, oro o platino, ni siquiera en el Reino Unido, que representa su mayor mercado. Y nunca han estado en el Top 40 de Billboard o en la lista de Modern Rock de la misma revista.

Sin embargo, su continua producción los ha hecho acreedores a una sólida base de fans en la escena de las college radio y de los medios alternativos. Han sido elogiados por revistas como Q o Spin; han estado en decenas de festivales y casi todos sus discos han sido editados en vinil, aún cuando se dejaron de producir en masa en casi todo el mundo. Detalles entre varios que han los han hecho ser respetados ante la crítica.

Han hecho 20 discos en poco más de 30 años, muy pocas bandas de su generación y posteriores pueden presumir de una discografía tan prolifera.

Te voy a nombrar una: ¡Los Tigres del Norte también tienen muchos discos! (risas)





¿A qué crees que se deba que los artistas en general dejaron de producir discos cada año o cada dos años?

No lo sé, pero hay muchos chicos que están haciendo solamente mini álbumes. A mí me gusta grabar y escribir canciones. Amo hacer música y nadie me dice "haz otro disco, haz otro disco", yo sólo lo hago.

En febrero pasado lanzaron su disco número 20: Your Future is Your Past, que ha tenido buenas críticas. ¿Cuál es el concepto y mensaje del disco?

¿Sabes? Primero que todo, estamos viviendo tiempos muy locos. Es como vivir una crisis existencial tras otra.

Me gusta recordarme siempre a mí mismo el núcleo de mis propios valores como persona, y escribo canciones que me los recuerdan, como fantasmas, como el fantasma de mi abuela diciéndome: "estas son las clases de cosas de las que quiero que te alejes para que no te pierdas en este mundo."

Así que debo decirte que escribo y canto para la gente, pero primero lo hago para mí mismo. Pero en el nombre y la idea del disco está volviendo sus sueños realidad, donde quieren volvamos a usar palos y piedras. Si realmente quieres escalar por un cambio, eso te llevará "mucho trabajo" (lo dice en español). Entonces cuando Tu Futuro es Tu Pasado, es como decir que tu origen es tu destino."

Estamos viviendo tiempos muy locos. Es como vivir una crisis existencial tras otra. Me gusta recordarme siempre a mí mismo el núcleo de mis propios valores como persona, y escribo canciones que me los recuerden, como fantasmas

Your Future is Your Past es el más reciente álbum de The Brian Jonestown Massacre. Otro de los lanzamientos de 2023 que nos muestran que la nueva protesta en el rock es la reflexión, la introspección y el cuestionamiento al difícil momento que atraviesa toda la humanidad en estos años, y como unos cuantos son los responsables de tanta locura sólo por el poder.

Por cierto, no sólo los años 60 viven en el nombre de la banda (el Brian es por Brian Jones, ex líder de los Rolling Stones quien murió en 1969 ahogado en su piscina, convirtiéndose en uno de los primeros miembros del club de los 27 años); la segunda parte del nombre, Jonestown, completa un acrónimo que hace referencia a la ciudad de Jonestown, en Guyana, donde el pastor Jim Jones, líder de la secta el Templo del Pueblo, en 1978 convenció a unos mil seguidores de participar en un suicidio masivo después de ordenar la matanza de Leo Rayan, congresista de los Estados Unidos que investigaba las actividades ilegales al interior de su secta, junto con desertores de la misma y tres periodistas de la NBC.

¿Crees que los jóvenes del siglo XXI han dejado de creer en la disrupción del rock? Pareciera como que en el futuro la juventud sólo creerá en una especie de Inteligencia Artificial todopoderosa.

No. Hay muy buenas bandas y hay mucha gente cantando en eventos, en Sudamérica, en Chile, Brasil… hay mucha gente. La cosa con la Inteligencia Artificial es que es sólo un medio. Una supercomputadora no puede hacer algo por sí sola, necesita información. Si le indicas "píntame a Kim Kardashian como un gorila", lo hará y dirás "wow", pero es sólo un medio.

"Hay muchas cosas buenas que se pueden hacer, en las que se puede aplicar, pero la gente es el problema, se están apagando a sí mismos con las redes sociales. La música viene de la gente y no importa que clase de música sea. Puedes estar en una cantina y ver a gente pasándola bien y no importa que clase de música escuchen”, agrega.

Impresiones precisas y sin filtro de parte de uno de los artistas del rock alternativo más fieles a sus orígenes y a sus raíces musicales: Anton Newcombe.

The Brian Jonestown Massacre se presentará a las 4:30 de la tarde de este 4 de noviembre, en el Jardín Cuitláhuac, en el marco del festival Hipnosis y un día antes, la banda estará en Querétaro en la Cervecería Hércules.