[Entrevista] Blonde Redhead: Vuelven con un nuevo disco sin complicaciones

Blonde Redhead, el trío de rock alternativo formado por Kazu Makino y los gemelos italianos Amedeo y Simone Pace, está de vuelta tras un silencio discográfico de ocho años, esta vez con una placa titulada Sit Down for Dinner, que los vuelve a poner de relieve en el panorama musical.

Por ello, aprovechamos la ocasión para platicar con los miembros de la banda acerca de esta nueva producción, pero también de cómo evalúan sus 30 años de carrera, y del amor que tienen por México.





Hoy lanzan Sit Down for Dinner, su primer disco en ocho años. ¿Cómo se sienten?

Nos sentimos muy bien, porque hemos estado esperando tanto tiempo para lanzarlo. Y es que terminamos de grabarlo entre 2020 y 2021, pero luego tomó mucho tiempo encontrar el sello para publicarlo, así que estamos muy emocionados… Es genial que haya salido finalmente.

Parece que el sonido de la banda cada vez es más tranquilo e introspectivo, a diferencia de sus primeros discos, que eran más guitarreros y ruidosos.





Sí, este se siente mucho más tranquilo, como un disco que simplemente puedes poner en el estéreo y hacer lo que tengas que hacer en casa, sin tener demasiadas complicaciones o sin tener que bajar el volumen, es realmente agradable pensar en esa sensación.

El disco fue escrito y grabado a lo largo de cinco años entre Nueva York, Milán y la Toscana, lugares donde se desarrollaron las melodías discretas pero viscerales que sirven de marco a las letras sobre las ineludibles luchas de la edad adulta.

¿La pandemia influyó de alguna manera en esa dirección que han tomado sus canciones?





No necesariamente, aunque sí es un hecho que teníamos muchas ganas de disfrutar el proceso de esta manera, comenzamos con esa intención y luego nos golpeó la pandemia, que claro que trajo algunos momentos bastante oscuros, y que fue una experiencia bastante dura.

Aunque no fue definitorio, quizá la pandemia sí sumó algo de ese tipo de ansiedad en esos momentos, por saber que estábamos atrapados sin saber qué iba a suceder en el mundo, algo entre el enojo y la tristeza, un sentimiento más cercano a la sensación de vomitar que de crear, porque estábamos bastante devastados en algunos momentos. Así que sí, puede ser una mezcla de todo, entre la felicidad y lo grotesco, algo así.





Admiten que las experiencias difíciles de la pandemia sumaron un sentimiento de ansiedad a sus nuevas canciones





¿De dónde salió la frase que da título al disco?

Alguien nos la mostró y primero nos dio risa, porque Sit Down for Dinner, así nada más, suena como incompleto, como que te van a decir algo más, pero decidimos dejarlo así, incompleto, porque puede sugerir muchas cosas, parece como una sentencia o un castigo, pero también algo agradable que te digan: Siéntate a cenar.





Sit Down for Dinner es un disco más tranquilo e introspectivo, en comparación con los primeros trabajos de la banda

¿Cuál fue su canción favorita de este álbum y por qué?





Esa es una pregunta difícil, pero podría estar entre "Sit Down for Dinner (Part 1)" y "Sit Down for Dinner (Part 2)"... También "Snowman", que es con la que abre el disco, podría ser una de ellas.

¿Y qué nos pueden decir de la portada del disco? ¿De dónde salió esa idea?





Normalmente, cuando terminamos una grabación, esperamos un poco para comenzar a ver las imágenes que pueden servir para la portada, y luego salió esta obra… Las fresas son tan icónicas o por lo menos a nosotros nos encantan (ríen).

Este 2023 cumplen tres décadas como banda. ¿Cómo se sienten con todo lo que has logrado hasta la fecha?





Bueno, un día revisamos todas las fotos que hemos tenido del pasado y sentimos, en primer lugar, que éramos casi unos niños cuando empezamos, y ahora que hemos pasado por tantas cosas juntos, pues nos hace sentir muy orgullosos por el hecho de que realmente pudimos hacerlo y seguir con ello, ya que empezamos desde cero y, luego, por ahí de la mitad de nuestra carrera volvimos a cero, así que ha sido como una especie de montaña rusa… ¡A veces nos sorprende que seamos capaces de seguir adelante!





Nos hace sentir orgullosos que pudimos permanecer 30 años juntos, empezamos desde cero y esto ha sido como una montaña rusa







En unas semanas comenzarán una gira, que esperamos que vuelva a pasar por México ¿Cuál es su mejor recuerdo de este país?

Bueno, nuestro peor recuerdo fue el último show en Guadalajara, porque fue un desastre total… Pero bueno, hemos tenido shows increíbles en México, desde el principio, como aquel que tuvimos en un hermoso teatro en la Ciudad de México (Teatro de la Ciudad Esperanza Iris)... Amamos a México. Esos shows en la Ciudad de México fueron increíbles, porque simplemente se sentía como algo nuevo y se sentía que la gente estaba muy emocionada de vernos, de estar con nosotros, por lo que se sentía como si se fuera a caer el lugar.

Casi se cayó… Cuando vamos a México nos sentimos como si estuviéramos en Europa, porque hay algo realmente familiar en el clima y porque solo tienes que salir a caminar para sentir la energía, nos recuerda mucho a Italia, en el buen sentido. Realmente disfrutamos ir.

Además de la gira que los llevará por Estados Unidos y Europa, la banda organizará algunas cenas especiales en distintos restaurantes selectos de París, Londres, Nueva York y Los Ángeles, en tributo al título del disco y en los cuales algunos seguidores podrán sentarse a cenar con los músicos.