[Entrevista] Tokimonsta, entre viajes y desafíos

Jennifer Lee es una DJ y productora que desde hace 15 años trabaja con el alias de Tokimonsta, tanto en remixes para connotados artistas como en sus propias producciones, muchas veces de corte instrumental, en las que se fusionan la electrónica y el hip-hop.

En 2019 fue nominada en la categoría de "Mejor Álbum Dance/Electrónico" en los Premios Grammy por su álbum Lune Rouge, con lo que se convirtió en la primera productora asiático-estadounidense en recibir una nominación de ese tipo.

Sin embargo, también le ha tocado vivir situaciones adversas, como la enfermedad de Moyamoya que le diagnosticaron en 2015, y que tras dos cirugías cerebrales la hizo perder brevemente sus habilidades de lenguaje y comprensión.

Ahora que la artista está de regreso con nueva música y nuevos retos, habló en exclusiva para los lectores de El Sol de México:

Tu música tiene ciertas características que con el paso del tiempo otros artistas retomaron, y que hoy forman parte de un sonido más estandarizado. ¿Crees que de alguna manera te adelantaste a tu tiempo?

Para mí es una locura pensar que cuando comencé a hacer música, lo que yo hacía se consideraba experimental, y ahora que escucho a otros chicos hacerlo pienso: ¡Eso suena a mi música antigua! De pronto escucho algunos ritmos de hip-hop Lo-Fi y pienso que yo estaba haciendo eso hace como 13 años… Me encanta cómo funciona la música y cómo todo es cíclico y de pronto puedes escuchar cómo las nuevas generaciones le dan nueva vida a los sonidos de antes, es como ayudar a que otras personas hagan música, pero de una manera distinta.





¿Has hecho muchos remixes, varios de ellos grandes artistas. ¿Alguna vez te pareció que te estaban jugando una broma al recibir alguna de esas solicitudes?

Sí, hay muchos momentos así en mi carrera, en los que me ha sorprendido completamente que alguien quiera un remix mío. A veces tienen sentido que suceda, pero cuando de pronto te busca alguien como lo de Duran Duran, pues sí es algo muy inesperado. De hecho hasta me hicieron su telonera durante una gira. De pronto pensaba, ¿quién soy yo para estar con Nile Rodgers, de Chic y con Duran Duran en una gira?

Claro, porque además sus estilos no son tan parecidos al tuyo.

Totalmente. De hecho fue John Taylor (guitarrista de Duran Duran) quien escuchó una de mis canciones en una estación de radio de Los Ángeles y dijo: ‘Me encanta esto y quiero apoyar a esta persona’, así que me buscó para que les hiciera el remix… Hay muchos momentos así, como la vez que Ryuichi Sakamoto, quien es una leyenda absoluta, me buscó por MySpace… Al principio no lo creía y fue hasta que otro amigo mío que lo conoce personalmente me envió un mensaje que decía: ‘Oye, Ryuichi Sakamoto está tratando de hablar contigo’, hasta entonces creí que era cierto… Y bueno, es interminable este tipo de cosas, en las que personas realmente legendarias, a las que respeto mucho, me han pedido que haga remezclas de ellas, y bueno, yo me siento muy agradecida de que alguien así sepa quién soy.

“Cuando comencé, mi música se consideraba experimental, y ahora que escucho a otros chicos hacer lo mismo, pienso: ¡Eso suena a mi música antigua!”





En 2019 te convertiste en la primera asiático-americana en ser nominada en la categoría de Mejor Disco Dance o Electrónico de los Grammy. ¿Qué significó para ti?

Muy sorprendente, como muchas cosas en mi vida. El hecho de tener el respeto de mis compañeros músicos, porque así es como funcionan los Grammy, las personas que votan son otros músicos o personas de la industria musical, como ingenieros, productores, compositores, etcétera. Entonces, ser reconocido de esa manera significaba que mis compañeros pensaban que lo merecía. Simplemente sentí que tomé la decisión correcta al elegir hacer música y realmente espero eso por el resto de mi vida.

¿Si pudiéramos guardar una de tus canciones para una cápsula del tiempo que se abriría dentro de cien años, ¿cuál elegirías?

Oh. ¿Sólo una? Bueno, usaría esa oportunidad para pegar dos: "Darkest (Dim)", que fue una de mis primeras canciones con Gavin Turek y "Realla", con Anderson .Paak… Con esas es con las que me gustaría que la gente del futuro me escuchara… Si me dieras una o dos horas más, probablemente decidiría entre las dos, pero por ahora diré que ambas.





Hace unos años tuviste una enfermedad que afectó tu habla y comprensión, y después de eso hiciste el álbum Lune Rouge. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Me imagino que nunca la olvidarás.

Definitivamente, nunca. Todo ese período fue muy transformador para mí. Cuando te enfrentas a la posibilidad de no vivir más, realmente empiezas a entrar en razón en términos de lo que es realmente importante en la vida y para ti. Yo me di cuenta de que si iba hacer música, tenía que hacer la música que yo quería hacer, no la que otras personas esperaran de mí, porque al final del día, si muriera mañana, ¿estaría feliz con el arte que compartí con la gente? Sé que no sería feliz, porque no habría podido expresarme. Así que esa es una lección que nunca olvidaré: haz lo que amas, porque el mañana nunca está garantizado.

La artista ha hecho remixes para gente como Duran Duran, Beck, Justin Timberlake y Ryuichi Sakamoto





Ahora acabas de lanzar una nueva canción llamada "Eats The Tale", con la colaboración de Rochelle Jordan. ¿De qué se trata?

Sí, es como una historia sutil sobre lo que escuchamos y lo que creemos, y sobre cómo elegimos creer en cosas que no podemos saber si son verdad. Es como el cuento de la serpiente que se come su propia cola, porque me parece que cuando crees en cosas así, terminas consumiéndote a ti mismo… Y ese también es el concepto visual detrás del videoclip.

¿Esa canción será parte de un nuevo álbum?

Sí, esa canción es definitivamente el puente hacia el nuevo álbum. Aún estoy decidiendo si realmente será parte del álbum o si será casi como una introducción a lo que será. Definitivamente quiero llevar a la gente a un nuevo viaje con este nuevo proyecto, como lo hago con cada uno. Siento que cuando escuchas mi música, álbum por álbum, todos suenan como si vinieran de mí, pero todos son un poco diferentes, y eso es importante para mí, como persona creativa y como músico, el desafiarme constantemente.

Cultura Ryuichi Sakamoto: Adiós a un grande de la música





Hace ya 15 años que debutaste en la música. ¿Ves mucha diferencia entre aquella mujer que hacía sus pininos y la de este momento?

Sí, la niña que hacía música hace 15 años no sabía mucho lo que estaba haciendo. Sabía hacer cuentas, pero no era tan técnica. Todavía estaba aprendiendo cosas como la compresión o cómo mezclar canciones sonoras o, en fin, las cosas que hacen que la música suene muy bien hecha. Hasta ahora, muchos años después, me di cuenta de ello y creo que eso le dio mucho carácter a mi música y le dio un sonido realmente especial. Para mí, se trata de avanzar en mi viaje y de ver nuevas formas en las que puedo innovar.

El tema del momento. Durante semanas, el gremio de Hollywood estuvo luchando contra los peligros que supone la inteligencia artificial para el entretenimiento, pero los músicos han permanecido callados. ¿Tú qué piensas de todo eso?

Es difícil decirlo, porque aún no conocemos todo el potencial de cómo la IA afectará a la música; están los dos lados de la historia, porque cuando hablo con mis compañeros sobre el tema, una parte dice que podría ayudarnos a tener una nueva herramienta que complemente a las que tenemos actualmente, de manera que puedas usar la IA para aumentar la calidad de tu música, pero también hay una parte a la que le preocupa que con la IA copien tu estilo y lo distribuyan como si nada, eso es lo que le preocupa a la gente, el robo de tu identidad.

No sé, creo que es como con el sampleo en los días del hip-hop temprano, porque realmente no estás robando la fuente inicial de inspiración, sino que la estás recreando de alguna manera, es decir, para crear algo que sea una expresión de ellos. Y eso es para lo que espero que la gente use la IA, para hacer ediciones geniales y más interesantes o nuevas formas de melodías, para que los resultados positivos sean infinitos, espero que con suerte podamos educar a la gente sobre las responsabilidades que implica el uso de la IA.