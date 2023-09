[Exclusiva] UNKLE: Un nuevo clásico de la música

Cuando las próximas generaciones se pregunten cómo sonaba la música de principios del siglo XXI -si no es que ya se lo están preguntando- seguramente sonará entre las referencias el término “música electrónica” junto con géneros como el hip-hop.



Y es que durante finales del siglo pasado y principios de este, mucha de la música más destacable que se hacía en el mundo estaba relacionada con esos sonidos, en muchos casos producidos por músicos y DJ que encontraron en la colaboración con distintos vocalistas la fórmula ideal para robustecer su propuesta y fascinar a millones de escuchas alrededor del mundo.

Esa fue la manera en que trabajaron en ese periodo artistas notables como Moby, Fatboy Slim y The Chemical Brothers, por mencionar algunos, que dominaron durante ese momento las pistas de baile y los parlantes de muchos melómanos a nivel global.

Otro de los proyectos que se desarrolló basado en esa idea de la colaboración fue UNKLE, el proyecto del británico James Lavelle, quien de la mano de vocalistas como Thom Yorke (Radiohead) e Ian Brown (The Stone Roses) dio a conocer dicho proyecto, en el que al inicio también estaba involucrado el infalible Joshua Paul Davis, mejor conocido como DJ Shadow.

Recordemos el momento: finales del siglo 20 y principios del 21. Había muchas propuestas sonando en el aire, pero canciones como “Rabbit in your headlight” y “Be there”, grabadas con los vocalistas arriba mencionados, se convirtieron en parte esencial de la banda sonora de esa generación.





Desde entonces, James Lavelle ha continuado como único miembro permanente de UNKLE, abriendo la puerta a diferentes colaboradores, y explorando diversos territorios sonoros que a la fecha están registrados en más de una docena de producciones, entre las que destacan Never, Never, Land, War Stories, Where Did the Night Fall, The Road y los más recientes, Rōnin I y II, además de aquel glorioso debut de 1998, titulado Psyence Fiction.

Así que a propósito del regreso de este artista a México, los próximos 23 y 24 de septiembre, platicamos con James Lavelle antes de su llegada al país.

James, ya has venido a México tres veces, ¿cuál es tu mejor recuerdo de este país?

Bueno, creo que he estado allí más de tres veces, probablemente unas diez o quince, aunque siempre recuerdo algunas de las primeras veces que vine, sobre todo la primera, que fui a Juárez y que fue una experiencia bastante loca, digamos algo salvaje, hace ya unos 20 años, luego también la primera vez que fui a la Ciudad de México, lo cual fue simplemente increíble porque me encantó la energía que hay allí, me encanta México en general, he tenido la suerte de estar en bastantes lugares… ¿Sabes? Una de las últimas veces que toqué aquí fue durante la Navidad, y me parece que es un lugar muy extraño para estar en ese día, pero vaya, siempre tienen comida y experiencias culturales increíbles, siempre hay algo, una especie de pasión, ir a México es algo muy apasionante.

Y ya que has venido tanto, ¿te enfocarás quizá en presentar los materiales más recientes o no necesariamente?

Será una mezcla, como una especie de DJ set electrónico en donde suenan los discos más recientes de Ronin, en combinación con algunas grabaciones anteriores y pistas clásicas. No será una actuación de banda, sino algo más cercano a la experiencia del club. Yo diría que es un viaje ecléctico, aderezado con imágenes increíbles que hemos estado creando.

¿Hay una canción que nunca puede faltar en un show de UNKLE?

Sí, un par de canciones que son clave y que representan distintos momentos, canciones como “Lonely Soul” o “War Stories”; tracks como “Burn my shadow” o “Never never, land”... Y “Eye for an eye”, definitivamente, ya sabes, un poco de todo.

Por cierto, este proyecto ya cumplió más de 25 años. ¿Cómo te sientes al respecto?

Sí, y es una locura. Cómo pasa el tiempo. Guau. Yo era muy joven cuando empecé con todo esto y sólo puedo decir que estoy muy agradecido por todo lo que ha pasado desde entonces.

Acerca de DJ Shadow, con quien grabó el primer disco del grupo, no cierra la puerta a que en el futuro exista otra colaboración, aunque de momento no tiene nada concreto.

Muchas de las canciones más populares de UNKLE cuentan con vocalistas invitados de gran reputación. ¿Cómo cubres esas ausencias durante un show?

Depende de la actuación, a veces he podido actuar con los cantantes que interpretaron originalmente las canciones, pero también he trabajado con otros cantantes que las han reinterpretado, y lo que ha sido interesante para mí es a lo largo de los últimos 10 años, es que muchos de ellos intentaron darle la vuelta, pero bueno, sí depende de cada situación.

Hablando del tiempo que ha pasado, ¿ha cambiado tu manera de hacer música, sobre todo con tantas herramientas y cambios tecnológicos que han llegado en los últimos años?

Oh sí. Absolutamente, porque para empezar hacer ritmos y sampleos es muy diferente ahora de cómo se hacía antes; han sucedido grandes cosas con la tecnología en la música y con posibilidades que permiten un proceso mucho más rápido… Aunque bueno, a veces lo más complicado es la energía, las ideas, y la tecnología pasa a segundo plano.





Hablando de tecnología, ¿qué piensas del uso de inteligencia artificial en la creación musical?

Creo que tendremos que esperar y ver, porque siempre hay pánico ante las nuevas tecnologías. Lo que he visto recientemente de la IA es que hay algunas herramientas realmente sorprendentes, sobre todo para facilitar los procesos. Puedes terminar una idea más rápido, pero también creo que depende del contenido… Creo que hay muchas cosas buenas que provienen de la tecnología y espero que podamos canalizarlas de buena manera.

El lado B de UNKLE

Durante la pandemia, James Lavelle publicó dos volúmenes de un disco titulado Rōnin, el cual nos presenta una faceta distinta del artista, más relacionada con la idea de un hombre solitario.

“Solamente me refiero a tener un viaje conmigo mismo, fue algo tuvo que ver mucho que ver con el rollo pandémico y con la libertad de ir a grabar y hacer cosas, porque creo que si ahorita estuviera con mis amigos pues podemos salir y armar algo fantástico, pero en ese momento no era así”, comparte.

Otra parte de UNKLE que James ha podido explorar en los últimos tiempos es la de la creación de obras para bandas sonoras de series y películas, digamos más por encargo.

“Me encanta entrar en ese mundo de las películas y de las series, pues implica trabajar de una manera diferente e incluso hacer cierto tipo de abstracciones… Recientemente trabajamos por ahí algunas cosas con Apple y otras cosas en Japón que espero que pronto puedan salir.

James adelanta que regresando de México volverá a entrar al estudio para grabar nueva música, y que está trabajando en una colaboración con un músico de Monterrey -cuyo nombre aún no quiso revelar-, las cuales espera que pronto salgan a la luz también.

“Estoy muy ansioso de volver a México, tengo mucha energía y ya quiero estar por allá… Si andan por ahí, pasen a saludarme, lo voy a apreciar bastante”, concluye.