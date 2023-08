[Entrevista] Las historias de terror de The Hives

Hay quienes los consideran “los héroes suecos del rock'n'roll”, debido a que hace un cuarto de siglo, cuando de ese país se exportaban principalmente talentos enfocados a la música pop, ellos levantaron la mano con guitarras estridentes, tamborazos y gritos de euforia que reclamaban un espíritu más rocanrolero.

En aquel momento el siglo 20 estaba por concluir, para dar paso a una nueva centuria en la que también dominarían en la corriente principal los sonidos más enérgicos.

“El regreso del rock & roll” le llamaron en aquel entonces los nostálgicos que por alguna razón huyeron del género y que nuevamente se regocijaban con los sonidos de bandas más nuevas, como The Strokes, The Vines, Franz Ferdinand y similares.

Ahora que ya está cerca de cumplirse la primera cuarta parte del siglo 21, el mainstream se ha vuelto a olvidar del rock, para dedicarse a engullir otros sonidos. Y en ese contexto, un poco menos favorecedor -a nivel comercial- la banda sueca decide regresar con su primer álbum de estudio en más de una década, el cual sale a la luz precisamente este viernes.

Hace meses que el anuncio se hizo, acompañado del lanzamiento de "Bogus Operandi", el contundente sencillo que abre el álbum y cuyo sonido insistente e incendiario desborda la energía que se ha convertido en sello de esta banda.

Entre otras novedades, el bajista The Johan And Only se une al conjunto como miembro oficial, tras la partida de Dr Matt Destruction, mientras que el productor Patrik Berger trata de captar la energía punk con la que la banda sedujo a millones de escuchas en el pasado.

“Una historia de terror”

The Death Of Randy Fitzsimmons se titula el nuevo disco, en referencia a la prolongada ausencia de la banda en el estudio, la cual, asegura su sello discográfico, no ha sido un paréntesis, sino más bien “una historia de terror”.

De acuerdo con los miembros de The Hives, ninguno de ellos ha visto ni hablado con su supuesto fundador, mentor y compositor, a quien se refieren como “Randy Fitzsimmons”, desde el lanzamiento de su disco Lex Hives (2012).

Según la historia, tras el reciente descubrimiento de un obituario oculto y de un poema críptico en el periódico local del norte de la ciudad de Vastmanland, los miembros de la banda fueron conducidos a la lápida de Fitzsimmons, y “al excavar en la tierra recién enterrada, la banda no encontró un cuerpo, sino varias cintas, trajes y un trozo de papel con las palabras ‘The Death Of Randy Fitzsimmons’ escritas a máquina”.

Por supuesto, lo anterior parece más una jugada publicitaria que una historia real, toda vez que en diversas ocasiones se ha señalado que en realidad “Randy Fitzsimmons” no es más que un seudónimo del guitarrista de la banda, Niklas Almqvist, como reveló en su momento la publicación inglesa NME.

De todo ello platicamos precisamente con Almqvist, quien trata de mantener la versión de un supuesto personaje extra, al que realmente nadie conoce afuera.

The Death Of Randy Fitzsimmons es su primer disco en más de una década. ¿Cómo se sienten al respecto?

Es como volver a nacer. Me refiero a que después de no tener un disco en tanto tiempo, esto hace que nos sintamos como en las nubes, ni más ni menos.





La banda estuvo viva durante todo este tiempo, pero Randy (Fitzsimmons) estaba perdido y él es el cerebro detrás de todo, así que lo estuvimos esperando diez años, hasta que apareció

Tomando en cuenta que Randy Fitzsimmons es un personaje ficticio o en todo caso un alias tuyo, ¿el título del álbum sugiere que la banda realmente murió por un tiempo?

Bueno, todo eso es en un escenario hipotético. Más allá de si Randy Fitzsimmons es o no una persona real, la banda estuvo viva durante todo este tiempo, lo único que no sabíamos era que Randy estaba perdido, porque siempre aparecía como nuevas canciones. Él escribe todas nuestras canciones, no nosotros, él es el cerebro detrás de todo. Así que lo estuvimos esperando más o menos durante diez años, hasta que finalmente apareció.

Mi canción favorita de este nuevo álbum fue “Rigor Mortis Radio”. Pero, ¿cuál fue la tuya y por qué?

Realmente me gusta “Bogus Operandi”, porque creo que es como una de esas canciones de The Hives clásicas, y que suena exactamente como me gusta que suene la banda, así que si pudiera escribir canciones como esa, realmente sería mi tipo favorito de canción. También me gusta “Crash Into The Weekend” y la que tú mencionas, Rigor Mortis Radio, lo mismo que “Trapdoor Solution”, que pienso que tiene una muy buena letra. Me encanta cada vez que hacemos canciones así de rápidas.

Para este disco trabajaron con Patrik Berger, quien tiene en su currículum haber trabajado con artistas pop como Lana Del Rey, Robin y Charlie XCX. ¿Fue por eso que lo eligieron?

No, más bien lo hicimos porque es amigo de Pelle y porque ha estado en varias bandas de punk que nos gustan, definitivamente tenemos una influencia de muchas de las cosas que él ha hecho, además de que es un personaje divertido y muy juguetón con la música. Realmente le gusta grabar la música y jugar, y nosotros queríamos a alguien que pudiera capturar la energía que había en el estudio, y creo que él fue una buena elección.

No nos sentimos como un producto que simplemente se exporta. Somos muy afortunados de estar en una banda y de salir de gira a cualquier parte del mundo, eso es lo que más nos gusta hacer

Hablando de pop, Suecia es uno de los países que más exporta ese tipo de música al mundo. ¿Eso significa algo para ustedes como suecos?

Bueno, nosotros no nos sentimos como un producto que simplemente se exporta. Si bien somos muy afortunados de estar en una banda y de salir de gira a cualquier parte del mundo, que es lo que más me gusta hacer, no pensamos tanto en términos de importación y exportación, sino en términos de que sentimos que tenemos algo que está vivo, que tenemos todos estos discos que suenan como alguien aullando, sin madurez ni nada de eso, porque el rock and roll no se trata de esa mierda de “crecer”.

Precisamente sobre el nuevo álbum, el vocalista Howlin' Pelle Almqvist ha dicho que aquí "no hay madurez ni nada de esa mierda, porque ¿quién demonios quiere un rock'n'roll maduro? Creo que ahí es donde la gente se equivoca… ¡Nadie quiere eso! Eso es quitarle lo bueno, porque el rock'n'roll no puede crecer, es un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así”.

Si pudieras definir este nuevo álbum con tres palabras, ¿cuáles elegirías?

Creo que la primera sería energía, la segunda diversión… Y la tercera calidad.

Junto al lanzamiento del sencillo "Bogus Operandi" también se revelaron las fechas en vivo de la banda en Los Ángeles y Nueva York, que agotaron las entradas en menos de 60 segundos, así como de una gira de primavera por el Reino Unido y la Unión Europea, al lado de los Arctic Monkeys.

Harán una gira por Reino Unido y Estados Unidos con Arctic Monkeys… ¿Planean pasar por México también?

No lo sé aún. Ojalá lleguemos a México, porque nos encanta estar allí.

Me imagino, porque han venido más de diez veces. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de este país?

Indudablemente, diría que los fans y también la comida, que siempre es de lo mejor… Sí, México tiene excelente gente y excelente comida.