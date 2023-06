[Entrevista] El regreso de Bombay Bicycle Club

Después de tres años de ausencia, la banda inglesa Bombay Bicycle Club regresa para beneplácito de sus fans con su nuevo álbum My Big Day, que será lanzado el próximo mes de octubre.

Como adelanto, el conjunto dio a conocer un nuevo sencillo del mismo nombre, acompañado por un peculiar video que ya rola por las plataformas de streaming. Con esos pretextos pudimos entrevistar a Jamie MacCall, el guitarrista principal de la banda que lleva por nombre el de una cadena de restaurantes hindúes que tienen sucursales en Europa y gustan mucho por allá.

¿"My Big Day" es una canción personal o una clase de crítica social? Por cierto, el video es genial.

¡Gracias! Es una canción personal, más allá de ser una crítica social. Habla sobre las responsabilidades, de hacer lo que quieras y de buscarlo. En realidad fue una canción hecha a partir de un cumpleaños, es una manera de decirle al mundo: "esto es lo que queremos ser. ¡Sé libre!"

Y el videoclip parece una parodia de lo absurdo del día a día actual: Gatos policías que resultan inútiles, récords mundiales sin sentido, deportes absurdos. ¿Nuestra realidad del siglo XXI es tan absurda que sería mejor evadirla?

Lo absurdo del video precisamente tiene que ver con las noticias que consumimos las 24 horas del día. Historias mundanas y cosas que están en tendencia en la Gran Bretaña. Cosas que son el reflejo de la parte social de los medios. Justamente todos los anuncios que pasan día a día buscan ese centro de atención.

Por cierto, la banda decidió crear una versión traducida al español del video que han nombrado como “la versión mexicana”, quizá inspirados en el mal inglés que tenemos periodistas como yo.







En el nuevo álbum cuentan con varios invitados especiales. Uno de ellos parece sobresalir precisamente este año: Damon Albarn. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con alguien que puede colaborar un día con Paul McCartney y al siguiente con Bad Bunny?

Conocemos a Damon desde hace rato y las cosas funcionaron. Nos ayudó a encontrar a músicos de África y Europa para este álbum. De hecho, el año pasado hizo una orquesta para su ópera rock con músicos de África e igualmente hemos hecho colaboraciones con él en el pasado. Ha sido muy importante tenerlo en esta ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bombay Bicycle Club (@bombayinsta)

Pareciera que este año el britpop o lo que todo el mundo conoce como britpop, está de regreso: Blur tiene su gira mundial y muchas cosas suceden alrededor de ellos, como Pulp, Supergrass y The Smile… ¿Cómo vemos a Bombay Bicycle Club en este regreso a la cima del rock británico?

(Antes de responder, el amable y sonriente Jamie le da las gracias a nuestra intérprete, Ana Laura Nava, quien escribe a la velocidad de la luz las traducciones).

Veo al britpop como un movimiento de rock de los años 90 y que estos artistas están de vuelta, aunque no creo que muchos de estos exponentes vayan a continuar en los próximos 20 años. La diferencia que veo entre la Gran Bretaña y América Latina es que la audiencia británica está menos interesada en el rock y en las guitarras, a diferencia de Latinoamérica. Esas bandas tienen más éxito en América Latina donde pueden llenar estadios, a diferencia de la Gran Bretaña.

Fuerte declaración de uno de los hombres más sobresalientes de Bombay Bicycle Club, en medio de esta ola britpopera de 2023, donde por lo menos dos de las agrupaciones más importantes del género serán headliners del festival Corona Capital en México, además que en julio Blur tiene dos fechas sold out en el legendario estadio Wembley, de Londres.

Mundo Turismo que prospera gracias a The Beatles

Aquí en México hay muchos fans suyos. "Feel" sonó con mucha fuerza en la radio y a la gente le gusta mucho esa mezcla de rock alternativo y world music que ustedes hacen. ¿Qué pueden esperar sus fans de este nuevo álbum?

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

¡Oh! No sabía lo de "Feel" y me da mucha felicidad saberlo. Somos muy eclécticos, no nos gusta sonar igual. Escucharán una mezcla de jazz y música de Guatemala, hip-hop, rock y world music. Esperemos que esto le guste al público.

El próximo 20 de octubre se lanzará el álbum My Big Day, el sexto en la carrera de Bombay Bicycle Club. Cuenta con las colaboraciones de Damon Albarn en "Heaven", Jay Som, Nilüfer Yanya y varios más. Por lo pronto, vean la “versión mexicana” del video de "My Big Day" con nada más y nada menos que la imagen de Chabelo que aparece en un pan tostado.





* Intérprete: Ana Laura Nava.